Эффективные народные средства при простатите

Простатит – воспаление предстательной железы, обусловленное стрепто-, стафило-, гонококковой, туберкулезной инфекцией, трихомонадами и другими микроорганизмами, передающимися преимущественно половым путем. Существуют острая и хроническая формы заболевания.Воспалительный процесс может закончиться нарушением структуры ткани простаты, развитием рубцовой ткани, а каждое новое обострение в итоге может стать необратимым. Его результат – импотенция. Лечение назначает врач, оно сводится к антимикробной терапии, тепловым процедурам, массажу, грязелечению, болеутоляющим средствам. Народная медицина предлагает рецепты с использованием лекарственных растений.НастойкаТребуется: 100 г белой части лука-порея, 100 г меда, 600 мл сухого белого вина.Пропустить через мясорубку белую мясистую часть стебля. Залить вином получившуюся кашицу, добавить мед, настоять в плотно закрытой посуде в темном прохладном месте 2 недели, периодически встряхивая содержимое, процедить.Принимать 3 раза в день по 1–2 ст. л. перед едой при простатите.Настой для лечения простатита № 1Требуется: 3 ст. л. травы пустырника сердечного, 1 ст. л. шишек хмеля обыкновенного, 500 мл воды.Измельчить растительные компоненты и перемешать. Залить 2 ст. л. сбора кипятком, настаивать 6 ч, процедить.Принимать по половине стакана 3–4 раза в сутки за 30 мин после еды при простатите.Настой для лечения простатита № 2Требуется: 2 ст. л. корней копеечника чайного, по 3 ст. л. листьев черной смородины, корневищ лапчатки прямостоячей, травы хвоща полевого, листьев подорожника большого, 500 мл воды.Растительные компоненты измельчить и перемешать. Залить кипятком 2 ст. л. сбора, настоять в термосе 6 ч, процедить.Принимать маленькими глотками, используя за день 1–2 стакана настоя. Последний прием должен быть в 18 ч. Курс лечения – 10 дней.Настой для лечения простатита № 3Требуется: по 1 ст. л. корневищ пырея ползучего и одуванчика лекарственного, листьев земляники лесной, кукурузных рылец, 2 ст. л. травы спорыша и плодов шиповника коричного, 500 мл воды.Растительные компоненты измельчить и перемешать. Залить 2 ст. л. сбора кипятком, настоять в течение 30 мин.Принимать в горячем виде равными порциями 4–5 раз в день.Настой для лечения простатита № 4Требуется: по 1 ст. л. корневищ пырея ползучего, корня эхинацеи пурпурной, травы хвоща полевого, корнеплодов сельдерея пахучего, 500 мл воды.Залить 1 ст. л. сбора кипятком, настоять в течение 3–4 ч, процедить.Принимать маленькими глотками по 1/2 стакана 3–4 раза в день при простатите. Курс лечения – 3 недели.Отвар лечебный, противовоспалительныйТребуется: по 1 ст. л. травы донника лекарственного, травы хвоща полевого, ягод можжевельника обыкновенного, корневищ пырея ползучего, листьев березы повислой, цветков ромашки аптечной, цветков бузины черной, плодов каштана конского, травы сушеницы болотной, плодов шиповника коричного, плодов боярышника кроваво-красного, 500 мл воды.Измельчить и перемешать растения. Залить водой 3 ст. л. сбора, нагревать на кипящей водяной бане 45 мин, охладить в течение 45 мин, процедить и долить кипяченую воду до первоначального объема.Принимать по 1/4 стакана 2 раза в сутки (утром и днем) за 30 мин до еды.Курс лечения 1 месяц, после чего сделать перерыв на 1 месяц, и курс можно повторить.Отвар для лечения простатита и импотенцииТребуется: по 1 ст. л. семян лука, семян петрушки кудрявой, семян моркови посевной, семян кориандра посевного, семян подорожника большого, 500 мл воды.Семена перемешать, измельчить до состояния порошка. Залить 2 ст. л. порошковой смеси кипятком, поставить на водяную баню, выдержать 30 мин, процедить и долить кипяченую воду до первоначального объема.Принимать по 1/2 стакана 2–3 раза в день за 30 мин до еды, последний раз на ночь 1 стакан уже лежа в теплой постели при простатите.Отвар для лечения простатитаТребуется: по 2 ст. л. тыквенных семечек и плодов шиповника коричного, почек тополя черного и травы золотарника, корня женьшеня, 500 мл воды.Залить холодной водой 1 ст. л. сбора, поставить на огонь и кипятить 15 мин, остудить, процедить.Принимать маленькими глотками ежедневно по половине стакана 2–4 раза в день при простатите.