Ученые разгадали секрет антибиотикорезистентности

Исследователи определили важный механизм, который позволяет бактериям обрести устойчивость к антибиотикам. Полученные данные представляют собой новую потенциальную лекарственную мишень для поиска эффективных антибиотиков.В исследовании изучались хинолоновые антибиотики, которые используются для лечения ряда бактериальных инфекций, включая туберкулез. Хинолоны действуют путем ингибирования бактериальных ферментов: гиразы и топоизомеразы IV, тем самым предотвращая репликацию ДНК и синтез РНК, необходимых для роста.Предыдущие исследования выявили один механизм устойчивости, вызванный продуцированием белков с повторением пентапептидов (PRP), семейства молекул, которые также действуют как ингибиторы ДНК-гиразы. Один из них, называемый MfpA, придает устойчивость к хинолонам Mycobacterium tuberculosis, возбудителю туберкулеза.В рамках нового исследования ученые решили выяснить, как PRP, в частности, MfpA, работают на молекулярном уровне. Ученые удалили MfpA у бактерии Mycobacterium smegmatis, установив, что он может ингибировать реакцию суперспирализации ДНК-гиразы, мишени хинолонов. Дальнейшие исследования показали, что MfpA может предотвращать отравление гиразы хинолонами, тем самым защищая бактериальную клетку от антибиотика. Ученые отметили, что эта информация может предложить новые идеи по разработке лекарств.