Подверженность заражению коронавирусом может увеличить весенняя пыльца

Ученые считают, что воздействие весенней пыльцы на организм может увеличивать его подверженность заражению вирусами, включая коронавирусную инфекцию.

Международная группа ученых под руководством специалистов Мюнхенского технического университета (TUM) и Центра им. Гельмгольца (Германия) провела исследование, проанализировав данные о погоде, пыльце и инфекциях, полученные в 31 стране. Научные эксперты пришли к заключению, что в местах, где не действуют правила изоляции, уровень заражения коронавирусом возрастает, если в воздухе увеличивается количество пыльцы.

Ученые напоминают: то, что под воздействием весенней пыльцы может повышаться восприимчивость организма к вирусам, уже предполагалось ранее. Интенсивная выработка пыльцы весенними цветущими растениями может приводить к снижению иммунной защиты человека, поскольку вынужденный защищаться от нее организм вырабатывает меньше веществ-мессенджеров (противовирусных интерферонов), направленных против вирусов.

«Пыльца влияет на воспалительную реакцию, которую организм запускает для борьбы с вирусами. Если пыльцы летит много, количество случаев респираторных заболеваний увеличивается – это также относится и к заражению коронавирусом. Неважно, страдает ли человек аллергией на пыльцу или нет», - цитирует исследователей журнал PNAS.

По их мнению, весной, когда в воздух поднимается особенно большое количество пыльцы, будет очень полезным ношение масок.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни

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