Подверженность заражению коронавирусом может увеличить весенняя пыльца

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Ученые считают, что воздействие весенней пыльцы на организм может увеличивать его подверженность заражению вирусами, включая коронавирусную инфекцию.Международная группа ученых под руководством специалистов Мюнхенского технического университета (TUM) и Центра им. Гельмгольца (Германия) провела исследование, проанализировав данные о погоде, пыльце и инфекциях, полученные в 31 стране. Научные эксперты пришли к заключению, что в местах, где не действуют правила изоляции, уровень заражения коронавирусом возрастает, если в воздухе увеличивается количество пыльцы.Ученые напоминают: то, что под воздействием весенней пыльцы может повышаться восприимчивость организма к вирусам, уже предполагалось ранее. Интенсивная выработка пыльцы весенними цветущими растениями может приводить к снижению иммунной защиты человека, поскольку вынужденный защищаться от нее организм вырабатывает меньше веществ-мессенджеров (противовирусных интерферонов), направленных против вирусов.«Пыльца влияет на воспалительную реакцию, которую организм запускает для борьбы с вирусами. Если пыльцы летит много, количество случаев респираторных заболеваний увеличивается – это также относится и к заражению коронавирусом. Неважно, страдает ли человек аллергией на пыльцу или нет», - цитирует исследователей журнал PNAS.По их мнению, весной, когда в воздух поднимается особенно большое количество пыльцы, будет очень полезным ношение масок.