Новое мобильное приложение поможет людям с глаукомой

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Исследователи из Лондонского городского университета при поддержке Allergan Pharmaceuticals и Glaucoma UK, выпустили приложение, которое поможет людям с впервые диагностированной глаукомой.Приложение The Glaucoma in Perspective предоставляет информацию по глаукоме в простом и наглядном виде, помогая пациентам и их семьям лучше понять потенциальное влияние заболевания на их жизнь. В нем рассматриваются такие темы, как проверка поля зрения, важность глазного давления, а также правильное использование глазных капель для снижения риска прогрессирования состояния.Одной из основных функций приложения является серия интерактивных демонстраций, подчеркивающих незначительную потерю зрения, которая может возникнуть при глаукоме, особенно на ранних стадиях заболевания.Приложение позволяет пользователю ощутить влияние глаукомы на повседневные ситуации, такие как вождение автомобиля, приготовление пищи, спуск по лестнице или покупки. Пользователям также предоставляется актуальная информация об их состоянии и доступных методах лечения с помощью анимированных картинок.