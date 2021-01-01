Специалисты создали материал, восстанавливающий спинной мозг после травм

Ученые Калифорнийского университета опробовали способ восстановления после травм позвоночника. Они разработали материал, который может взаимодействовать с поврежденным спинным мозгом и поддерживать процесс заживления. Во многом он имитировал естественную ткань спинного мозга.Только в этом случае возможно заселение нативными клетками спинного мозга и, по сути, заполнение пустот, оставленных травмой. Успешность применения технологии, по мнению ученых, зависит от наличия в материале пор. И размер этих пор должен строго соответствовать размеру клеток. Тогда клетки спинного мозга могут проникнуть внутрь имплантата, прижиться там и начать регенерировать поврежденные нервы.Плюс, наличие пор значительно повышает эффективность генной терапии, применяемой местно к поврежденным тканям. Стоит отметить, что идея использовать пористый материал-каркас возникла давно. Но только сейчас ученым удалось создать формулу, которую было бы удобно вводить в поврежденную зону с помощью инъекции.Ученые придумали следующую схему: они вводили шарики материала через тонкую иглу прямо в спинной мозг. Там шарики соединялись и формировали каркас, где уже клетки спинного мозга начинали процесс заселения, пробираясь в поры, образующиеся между шариками в общей структуре вещества.