Названы главные утренние ритуалы для бодрого дня

Существуют простые утренние ритуалы, которые помогут приблизиться к долгой и здоровой жизни. О полезных утренних привычках корреспондентам информационного ресурса "Инфореактор" рассказал Владимир Зайцев, врач высшей категории.Медик посоветовал начинать каждый день со взвешивания. Утро, как отметил Зайцев — это лучшее время для контроля веса, т.к. утром тело всегда находится в примерно одинаковом состоянии. Этот факт позволяет следить за изменением массы тела оптимальным образом. "Организм стремится к набору массы. Бывают, конечно, люди, у которых все в порядке с метаболизмом, но у 2/3 граждан есть предрасположенность к ожирению. Проблема стала особенно актуальной в современном мире, т.к. люди сейчас мало двигаются", — сказал специалист.С утра, когда вы еще не успели позавтракать, организм лучше всего усваивает полезные вещества, поэтому Зайцев рекомендует употреблять натощак столовую ложку растительного масла. "Масло покрывает тонким слоем стенки кишечника, что способствует выходу шлаков. Плюс, масло активирует печень и желчный пузырь, что тоже помогает избавиться от шлаков и токсинов. Еще один полезный эффект масла — оно снижает аппетит", — заявил медик.Другие полезные утренние привычки — употребление двух стаканов чистой воды, зарядка и качественный завтрак. Все это ни в коем случае нельзя игнорировать, если вы хотите быть здоровыми.