Перенесенные в прошлом черепно-мозговые травмы почти вдвое повышают риск нарушений сна

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Если вы заметили, что стали хуже спать, долго не можете заснуть, а днем маетесь от сонливости, возможно, все дело в черепно-мозговой травме, перенесенной в далеком прошлом. Даже легкое сотрясение мозга может всерьез и надолго лишить вас здорового сна, считают американские ученые.Ежегодно в России 600-800 тысяч человек получают черепно-мозговые травмы различной степени тяжести. Среди причин инвалидизации населения ЧМТ занимают ведущее место, они могут обернуться серьезными последствиями, от посттравматического невроза до эпилепсии.Ученые из Университета Калифорнии решили проверить гипотезу о том, что черепно-мозговые травмы могут быть связаны с расстройствами сна, на которые жалуются многие пациенты с такими повреждениями в анамнезе. Исследователи проанализировали данные за последние двадцать лет более 98,7 тысячи ветеранов вооруженных сил США, которые перенесли ЧМТ, и сравнили их с таким же количеством ветеранов без ЧМТ. Из исследования исключили участников, которые с самого начала наблюдений сообщали о нарушениях сна.Результаты показали, что у 23% ветеранов с черепно-мозговыми травмами в течение 14 лет развились расстройства сна и сохранялись в течение двух лет минимум. В то же время в контрольной группе нарушения сна были выявлены только у 16% участников. Так, у 11% ветеранов с травмами развилось апноэ во сне, у 12% - бессонница, в то время как контрольной группе эти показатели составили примерно 8% и 7% соответственно.После корректировки данных с учетом различных факторов риска расстройств сна, таких как диабет, курение, употребление психоактивных веществ, ученые пришли к выводу, что черепно-мозговые травмы повышают вероятность развития любых таких нарушений более чем на 40%.Эта связь была особенно сильной у пациентов, которые перенесли легкое сотрясение мозга по сравнению с теми, кто получил тяжелые и средне-тяжелые черепно-мозговые травмы. Примечательно, что наличие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которым часто страдают солдаты, побывавшие в «горячих точках», не увеличивает и не снижает риск развития нарушений сна после черепно-мозговых травм.«Поскольку нарушения сна влияют на качество жизни людей и процесс их реабилитации, важно разработать стратегии для их предотвращения и своевременного выявления», - считают авторы исследования.