Антидепрессанты не помогают при боли в пояснице
В новой работе, опубликованной в Systematic Reviews, были обобщены результаты 17 исследований с участием более 2500 взрослых. Ученые сравнили результаты пяти различных классов антидепрессантов с использованием плацебо.
«Мы обнаружили, что лечение боли в пояснице с помощью антидепрессантов не привело к значительному уменьшению, которое было бы актуально для пациентов. Мы также обнаружили, что люди, принимающие антидепрессанты, с большей вероятностью прекратят лечение и испытают побочные эффекты», - отмечают авторы исследования.
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