Диабет может вызвать болезнь Паркинсона

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые из лондонского Университета королевы Марии пришли к выводу о том, что диабет второго типа увеличивает вероятность развития болезни Паркинсона. А если она у человека уже имеется, то при развитии диабета паркинсонизм будет развиваться быстрее.Британские ученые обнаружили связь между диабетом второго типа и риском развития, а также более ускоренного течения болезни Паркинсона. Следовательно, использование лекарств, уже доступных сейчас для терапии диабета, может уменьшить риск и замедлить прогрессирование болезни Паркинсона. Кроме того, пациентов с диабетом надо чаще проверять на болезнь Паркинсона и наоборот. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном журналом Movement Disorders Journal.Предыдущие систематические обзоры давали неоднозначные результаты по поводу связи диабета и болезни Паркинсона. В ходе новой работы ученые провели метаанализ имеющихся исследований и генетических данных для оценки влияния диабета на риск прогрессирования болезни. И это помогло получить колоссальный объём информации, на основе которой и были сделаны не слишком приятные выводы. Отметим, что заболеваемость диабетом второго типа во всём мире устойчиво и стабильно растет. Этот недуг является фактором риска и при многих других болезнях, включая COVID-19.Если диабет первого типа является болезнью наследственной, при которой поджелудочная железа не способна производить инсулин, так что пациент вынужден делать себе инъекции этого гормона пожизненно, то диабет второго типа - метаболическое заболевание, вызванное неправильным образом жизни. Чаще всего с ним сталкиваются люди с большими объемами лишнего веса. А поскольку человечество охватила эпидемия ожирения, то количество диабетиков устойчиво растет.