Пять причин заменить завтрак стаканом смузи
Смузи – это густой напиток на основе свежих или замороженных перемолотых в блендере овощей, ягод, фруктов, трав и специй, который хранит в своем составе ряд важных микроэлементов: клетчатку, витамины, вкус и текстуру продуктов. Поэтому неудивительно, что это один из лучших способов начать свой день.
Смузи на завтрак – не только легкая альтернатива, но и невероятно полезная пища, которая уменьшает зависимость от сладкого, улучшает пищеварение и помогает избавиться от токсинов. Чтобы убедить вас в этом, приводим 5 аргументов, которые покажут некоторые преимущества фруктов и овощей, перебитых в блендере.
По мнению диетологов эти преимущества заставят вас полюбить эти полезные напитки.
Источник пищевых волокон
Напиток, для приготовления которого затрачивается лишь 3 минуты, наполненный питательными волокнами, которые являются одним из важнейших компонентов для контроля веса тела и здорового обмена веществ. Если их достаточно в вашем ежедневном рационе, значит вы можете не волноваться за резкий набор веса. Кроме того, перетертые овощи и фрукты содержат большое количество микроэлементов, которые необходимы для здорового функционирования всех органов.
Восстановление водного баланса
В течение ночи организм тратит значительное количество воды, соответственно ему необходима быстрая компенсация. Для этого диетологи рекомендуют выпивать после пробуждения стакан воды. Однако не все радостно начинают день с напитков, а первая жидкость обычно поступает в организм только вместе с кофе.
Утреннее смузи – это вкусный компромисс, который заряжает энергией и увлажняет организм. А для лучшего эффекта – замените молоко или йогурт обычной водой.
Альтернатива завтрака
Множество людей просыпаются без аппетита и пренебрегают приготовлением пищи. Однако для соблюдения сбалансированной диеты необходим завтрак.
Люди, которые начинают день с завтрака легче худеют и без проблем поддерживают вес. К тому же утренний прием пищи уменьшает желание перекусить в течение дня. Чтобы решить утренний конфликт между «могу» и «хочу», диетологи рекомендуют употреблять смузи. Он обогатит вас необходимыми микроэлементами без ощущения переполненности желудка.
Дополнительная доза овощей и фруктов
По последним рекомендациям, нам нужно употреблять не менее 5 порций овощей и фруктов в течение дня. И, конечно, смузи поможет и в этом!
Если вы не находите времени для полезных перекусов, попробуйте заменить их смузи. Такое начало дня положительно повлияет на восстановление организма.
Экономия времени
Смузи готовится быстрее каш, яичницы и даже кофе. Все, что вам нужно сделать – бросить овощи и фрукты в блендер. Попробуйте смешать цитрусовые, красные ягоды и мяту. Или бананы, овсянку молоко и мед. А хотите – поэкспериментируйте с авокадо, шпинатом и имбирем… Вариантов невероятно много и все они очень просты в приготовлении.
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