Пять причин заменить завтрак стаканом смузи

Вкусно и полезно.Смузи – это густой напиток на основе свежих или замороженных перемолотых в блендере овощей, ягод, фруктов, трав и специй, который хранит в своем составе ряд важных микроэлементов: клетчатку, витамины, вкус и текстуру продуктов. Поэтому неудивительно, что это один из лучших способов начать свой день.Смузи на завтрак – не только легкая альтернатива, но и невероятно полезная пища, которая уменьшает зависимость от сладкого, улучшает пищеварение и помогает избавиться от токсинов. Чтобы убедить вас в этом, приводим 5 аргументов, которые покажут некоторые преимущества фруктов и овощей, перебитых в блендере.По мнению диетологов эти преимущества заставят вас полюбить эти полезные напитки.Источник пищевых волоконНапиток, для приготовления которого затрачивается лишь 3 минуты, наполненный питательными волокнами, которые являются одним из важнейших компонентов для контроля веса тела и здорового обмена веществ. Если их достаточно в вашем ежедневном рационе, значит вы можете не волноваться за резкий набор веса. Кроме того, перетертые овощи и фрукты содержат большое количество микроэлементов, которые необходимы для здорового функционирования всех органов.Восстановление водного балансаВ течение ночи организм тратит значительное количество воды, соответственно ему необходима быстрая компенсация. Для этого диетологи рекомендуют выпивать после пробуждения стакан воды. Однако не все радостно начинают день с напитков, а первая жидкость обычно поступает в организм только вместе с кофе.Утреннее смузи – это вкусный компромисс, который заряжает энергией и увлажняет организм. А для лучшего эффекта – замените молоко или йогурт обычной водой.Альтернатива завтракаМножество людей просыпаются без аппетита и пренебрегают приготовлением пищи. Однако для соблюдения сбалансированной диеты необходим завтрак.Люди, которые начинают день с завтрака легче худеют и без проблем поддерживают вес. К тому же утренний прием пищи уменьшает желание перекусить в течение дня. Чтобы решить утренний конфликт между «могу» и «хочу», диетологи рекомендуют употреблять смузи. Он обогатит вас необходимыми микроэлементами без ощущения переполненности желудка.Дополнительная доза овощей и фруктовПо последним рекомендациям, нам нужно употреблять не менее 5 порций овощей и фруктов в течение дня. И, конечно, смузи поможет и в этом!Если вы не находите времени для полезных перекусов, попробуйте заменить их смузи. Такое начало дня положительно повлияет на восстановление организма.Экономия времениСмузи готовится быстрее каш, яичницы и даже кофе. Все, что вам нужно сделать – бросить овощи и фрукты в блендер. Попробуйте смешать цитрусовые, красные ягоды и мяту. Или бананы, овсянку молоко и мед. А хотите – поэкспериментируйте с авокадо, шпинатом и имбирем… Вариантов невероятно много и все они очень просты в приготовлении.