Пара порций рыбы в неделю помогает предотвращать сердечно-сосудистые заболевания

В рамках новой научной работы о влиянии питания на здоровье канадские учёные объединили данные нескольких мировых исследований. И пришли к выводу, что включение в рацион жирной рыбы всего два раза в неделю благоприятно влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Такие данные были получены в ходе анализа данных почти двухсот тысяч человек из разных стран мира. Четверть из них имели проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой системы. На протяжении почти десяти лет учёные вели наблюдение за питанием добровольцев с помощью анкетирования.По итогу медики пришли к выводу, что есть прямая зависимость между низким уровнем смертности и регулярным употреблением в пищу рыбы. Включение в рацион около 200 грамм жирной рыбы в неделю помогает снизить вероятность преждевременной гибели почти на 20%. При этом учёные также выяснили, что увеличение потребления количества рыбы не приводит к более высоким показателям.Возможно, это один из универсальных способов улучшения качества жизни и долголетия. На данный момент из-за сердечно-сосудистых заболеваний, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире погибает почти 18 миллионов человек в год.