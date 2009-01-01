Женщины чаще мужчин сталкиваются с побочными эффектами после вакцинации

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали данные о вакцинации более 13,7 миллиона американцев, получивших препарат Pfizer или Moderna. Оказалось, что побочные реакции в 78,8% случая возникают у женщин средних лет.Чаще всего пациентки жаловались на головную боль после вакцинации (22,9%), головокружение (16,8%) и усталость (16,8%). Более чем в 90% случаев были квалифицированы, как не представляющие угрозы для жизни и здоровья. Средний возраст привитых, сообщивших о побочных эффектах, составляет 42 года.Примечательно, что анафилактические реакции после прививки также в основном регистрируются среди женщин: все 19 случаев у Pfizer и 44 из 47 случаев у Moderna.Эксперты CDC не сообщают, с чем связан такой феномен, однако эти данные согласуются с предыдущими исследованиями о побочных реакциях после вакцинации у разных групп пациентов. Так, в 2013 году ученые выяснили, что у взрослых женщин чаще всего выявлялись побочные эффекты после вакцинации от гриппа. В другом исследовании 2009 года, посвященном безопасности вакцин от гриппа, сообщалось о том, что женщины больше подвержены анафилактическим реакциям.«Возможно, женщины чаще, чем мужчины, сообщают о побочных эффектах, даже если у них одинаковые симптомы», - цитирует New York Times ученого из Школы общественного здравоохранения им. Блумберга при университете Джонса Хопкинса Розмари Морган (Rosemary Morgan). Это предположение никак не подтверждается научно, но как минимум известно, что женщины более внимательно относятся к своему здоровью.Другим объяснением может быть более сильный иммунный ответ у женщин. Исследования показали, что уровень нейтрализующих антител после вакцинации от различных инфекций у женщин вдвое выше. У пациенток также формирует более сильный Т-клеточный иммунитет. Это может быть связано с воздействием эстрогена, которые заставляет иммунные клетки вырабатывать больше антител, в то время как мужской половой гормон тестостерон обладает иммунодепрессивным действием.«В целом, это скорее хорошие новости для женщин. Побочные эффекты обычно не опасны для жизни и длятся недолго. Но выраженные реакции являются признаком того, что у вас формируется устойчивый иммунный ответ», - считает микробиолог из Школы общественного здравоохранения им. Блумберга Сабра Кляйн (Sabra Klein).