В чем причины ощущения «песка в глазах»

Люди, проводящие много времени у компьютера или экрана телевизора, часто испытывают неприятные ощущения в глазах, которые легче всего выразить словами «будто песка под веки насыпали». При этом белки краснеют, в области слизистой ощущается неприятный зуд и жжение. Если воздух в комнате теплый и сухой, то это усугубляет интенсивность процесса — человек настойчиво трет глаза, травмируя ткани и открывая тем самым пути для различных инфекций. Врачи называют такое явление синдромом сухого глаза.Причины развития:От пересыхания глаз защищает тонкая пленка из слезной жидкости, которая интенсивно выделяется при движении век. Секрет содержит полезные вещества, питающие поверхность глаза и защищающие от возбудителей инфекций. В норме веко закрывается 25 раз в минуту. Но когда человек, например, сосредоточенно смотрит на монитор, то моргает всего дважды в минуту. Именно это и служит причиной развития синдрома сухого глаза.Среди прочих причин появления «песка в глазах» следует упомянуть воспаление тканей переднего отдела глаза — конъюнктивит, кератоконъюнктивит, блефарит. Воспаление может быть бактериальной природы (его вызывают микроорганизмы) вирусной или аллергической природы.Чтобы избавиться от чувства «песка в глазах», необходимо выяснить, чем вызвано возникновение этого симптома, поскольку, в зависимости от причины, тактика лечения будет разной. Без сомнения, причину появления дискомфорта и ощущения инородного тела в глазах может установить только врач.К счастью, есть немало способов для облегчения состояние и улучшения самочувствия при появлении признаков дискомфорта и раздражения глаз.Лечение:Как бы это банально не звучало и сколько бы раз вы не читали совет регулярно делать перерывы при работе за компьютером, этот способ является отличной профилактикой развития зрительного переутомления и появления сухости глаз. Старайтесь моргать как можно чаще.Отучитесь тереть глаза, особенно если вы пользуетесь контактными линзами.Берегите глаза от воздействия интенсивного освещения (фары автомобилей, блики, яркое солнце), используйте только качественные солнцезащитные очки или очки для водителей.Для увлажнения глаз пользуйтесь увлажняющими и комбинированными глазными каплями.Защитите свои глаза изнутри, принимая специальные витамины для глаз, в состав которых входит лютеин (природный светофильтр, защищающий глаза человека от избыточного излучения).