Британский штамм оказался более смертоносным

Разговоры о том, что британский штамм не является более летальным, чем прежние версии коронавируса, опровергнуты в ходе нового исследования. Оно позволяет предположить, что новый вариант COVID-19 на 100% более опасен для жизни.Учёные из Великобритании провели исследование, которое показало, что так называемый «вирус из Кента», также называемый британским штаммом, на 50-100% более смертоносен, чем прежние версии. В группе из 55 000 пациентов, заражённых британским штаммом, умерли 227 человек. В точно такой же группе пациентов, имевших прежнюю версию коронавируса, умер 141 человек. А это показывает заметное повышение уровня летальности вируса.Впервые штамм, позднее получивший название B.1.1.7, был выявлен в графстве Кент на территории Великобритании в сентябре прошлого года. Поначалу его считали одной из тысяч безобидных мутаций коронавируса, но позднее оказалось, что этот вариант более заразен, он чаще поражает людей и приводит к новым вспышкам заболеваемости. Секвенирование штамма позволило выявить в его генетическом коде относительно большое количество мутации в количестве 23 штук, пишет British Medical Journal.Анализы показали, что некоторые из этих мутаций позволяют вирусу уклоняться от воздействия иммунной системы и защитных антител. Приблизительно, этот вирус поражает на 70% больше пациентов, чем прежняя версия. В России уже заявили, что все три наших вакцины эффективно защищают от британского штамма, а созданные в нашей стране тест-системы его также уверенно распознают.