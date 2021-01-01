Неврологи поняли, почему запахи способны вызывать яркие воспоминания

Медицинская школа Северо-Западного университета исследовала связь запахов и воспоминаний. В принципе, известно, что запахи порой вызывают яркие, живые воспоминания.Ученые объясняют данный феномен так: у человеческой системы обоняния в процессе эволюции сохранился "привилегированный доступ" к гиппокампу. Данная зона мозга отвечает за память. Специалисты проверили, как связаны с гиппокампом основные органы чувств и системы, включая зрение, слух, обоняние и осязание. Выяснилось, что у обоняния уникальная, приоритетная и максимально сильная связь с гиппокампом.В отчете экспертов говорится: "В ходе эволюции человека и развития у него так называемой новой коры, отвечающей за функции высшей нервной деятельности, в головном мозге происходила реорганизация системы нейронных связей. Связи между гиппокампом и основными органами чувств были направлены по "обходному маршруту", через промежуточную кору. Однако обоняния эти изменения не коснулись - у системы сохранился прямой доступ к гиппокампу".