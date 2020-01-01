Побочные эффекты коронавируса чаще отмечаются у женщин

Женщины почти в четыре раза чаще мужчин сообщают о тяжелых побочных эффектах из-за COVID-19. Такую статистику собрали американские эксперты.Центры по контролю и предотвращению заболеваний США опубликовали новую информацию, которая показала, что женщины чаще жалуются на тяжёлые побочные эффекты после получения вакцин от COVID-19, чем мужчины. В прошлом месяце эксперты этого ведомства оценили почти 7 000 сообщений о побочках, которые показали, что более чем 80% из них приходятся на долю женщин. Речь идёт о реакциях на получение препаратов от компании Pfizer-BioNTech или Moderna. Любопытно, что по статистике женщины гораздо реже мужчин тяжело переносят коронавирус.Отчёт ведомства опубликован в журнале Morbidity and Mortality Weekly Report. Собрана информация о побочках вакцинации в период с 14 ноября 2020 по 13 января 2021 года. Во время этого периода пациенты получали обе дозы вакцины от компании Pfizer либо первую дозировку вакцины Moderna. В течение этого месяца было проведено 13 794 904 укола, по итогам которых сообщалось о 6 993 побочных эффектов.Из них 5 505 сообщений сделано женщинами, и 1 408 мужчинами. При этом в группе вакцинированных только 61,2% женщин. Почти все сообщения об угрожающих жизни аллергических реакциях в виде анафилактического шока после вакцинации также касались женщин. В общей сложности, было сделано 31 подобное сообщение, и 28 - от женщин.