Боль в груди: как отличить пневмонию от невралгии

Резкую стреляющую боль в груди как правило связывают с болезнью легких. Но под пугающим симптомом может прятаться межреберная невралгия.Чтобы понять механизм возникновения боли при межреберной невралгии, нужно вспомнить анатомию. У человека 12 пар ребер. Вдоль каждого из них пролегает выходящий из позвоночного канала нерв. Несложно догадаться, что такие нервы называются межреберными. При их раздражении или защемлении и возникает невралгия.Болеть при невралгии может как в груди, так и в области живота, — нижние пары нервов доходят до передней брюшной стенки. Болезненные сигналы, поступающие из района груди, по ошибке принимают за признаки патологий легких.Еще одна "хитрость" заболевания связана со строением нервов. Нервы состоят из центростремительных, центробежных и вегетативных волокон. То, как проявляет себя патология, зависит от того, какие волокна повреждены. Если под удар попали центростремительные волокна, человека мучает сильная боль, центробежные — возникает одышка, вегетативные — повышается потоотделение.Как и межреберная невралгия, воспаление легких и плеврит отличаются болезненными спазмами при кашле, поворотах и наклонах тела. Но пневмония и плеврит характеризуются рядом других симптомов: слабость, высокая температура, мокрый кашель