Чем опасен коронавирус без симптомов

Почти каждый третий пациент, который столкнулся с так называемым долгим ковидом, на момент первого положительного теста не имел никаких симптомов коронавируса. Но и через три месяца после выздоровления он продолжал страдать от усталости и одышки.Долгим ковидом называют состояние, с которыми сталкивается приблизительно 10% пациентов, поборовших COVID-19. На протяжении нескольких недель или месяцев после выздоровления у них сохраняются симптомы вроде сильный усталости, одышки, болей в теле и других изменений в работе организма, которые мешают нормально работать и жить. Ученые из Калифорнийского университета в США предположили, что так называемые бессимптомники впоследствии чаще страдают от долгого ковида.Исследователи наблюдали за 1 400 пациентами из Калифорнии, которые так и не попали в стационар. У каждого четвертого сохранялись устойчивые симптомы коронавируса через два месяца после выявления болезни. Подавляющее большинство из них на момент первого положительного теста не имело симптомов вообще, то есть переносили COVID-19 в легкой форме. По мнению ряда ученых, до 60% всех пациентов с коронавирусом не сталкиваются с симптомами, или он проходит у них очень легко.Исследование позволяет предположить, что у каждого человека с положительным тестом на COVID-19 может развиться долгий ковид, даже если у него так и не появится первоначальных характерных симптомов болезни. Пока неясно, почему пациенты без выраженных симптомов находятся в группе риска. Но нельзя исключить, что долгий ковид у них возникает по той причине, что они изначально не знали о существовании у себя коронавируса и не предпринимали никаких мер по его лечению.