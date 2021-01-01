Неврологи выяснили, какие процессы могут вызывать слабоумие

Один из основных факторов ухудшения состояния мозга и развития болезни Альцгеймера - это постепенная потеря миелина (формирует оболочку нервных волокон). Исследование показало, что клетки, которые управляют восстановлением миелина, становятся менее эффективными с возрастом.Также был выявлен ключевой ген, на который больше всего влияет старение, что ослабляет способность клеток заменять потерянный миелин. Ранее уже было установлено, что маркером старения мозга является прогрессирующая потеря белого вещества и миелина, но причины этих процессов в значительной степени были неизвестны.Клетки мозга, производящие миелин, должны заменяться стволовыми клетками, способными превратиться в любой требуемый тип клеток. Если это не происходит, то запас миелина и белого вещества истощается. Это приводит к негативным последствиям для мозга и к ослаблению когнитивных способностей. Специалисты планируют разработать методы омоложения клеток, производящих миелин. К слову сказать, потеря миелина грозит не только болезнью Альцгеймера, но и рассеянным склерозом.