Названы тревожные признаки дефицита углеводов в рационе

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Лучше выбирать медленные углеводы.В попытке похудеть многие люди исключают из своего рациона углеводы, но это может быть опасно для здоровья! Специалист назвала пять нарушений, которые вызывает дефицит органических веществ.Углеводы — главный поставщик энергии для нашего организма. Они должны присутствовать в ежедневном рационе, чтобы белок не растрачивался на создание энергии, а и дальше участвовал в процессах построения тканей.Специалист по питанию из Баварского центра потребителей Даниэла Крело назвала пять признаков, которые говорят о нехватке углеводов. Если вы заметили у себя подобные симптомы, не спешите бежать за продуктами и наедаться. Для начала проконсультируйтесь со своим семейным врачом или диетологом.Усталость и слабостьКогда организм страдает от нехватки глюкозы, снижается уровень энергии. Поэтому человек испытывает сильную усталость и потерю сил.Тяга к едеЖелание поесть, даже когда вы неголодны, говорит о нарушениях из-за дефицита углеводов. Не секрет, что во время пищеварения основные их виды крахмал и сахар распадаются на глюкозу. Нестабильный уровень этого вещества и провоцируют излишнюю тягу к еде.Неприятный запах изо ртаИз-за нехватки углеводов организм начинает перерабатывать жировые запасы. Они переходят в состояние кетоза и начинают выделять соединения кетоны через рот. Поэтому и возникает неприятный запах из ротовой полости.ЗапорДля нормальной работы пищеварительной системы необходима клетчка. Добыть ее можно через продукты с высоким содержанием углеводов. Если же вы страдаете дефицитом этого вещества, то впоследствии могут появиться проблемы с опорожнением.Головная боль и проблемы с концентрациейНашему мозгу нужна энергия, которой его обеспечивает глюкоза. Нехватка вещества провоцирует нарушения в работе нервной системы и когнитивных функция. Также снижение уровня сахара в крови нередко вызывает головные боли.Напомним, полезными продуктами с углеводами считаются бобовые, хлеб грубого помола, крупы (пшенная, пшеничная, ячневая, кукурузная), а также зеленые и листовые овощи (капуста, петрушка, салаты, шпинат).Специалисты призывают не злоупотреблять мучными изделиями, а при ухудшении самочувствия обязательно обращаться за помощью к врачу.