Коронавирус может распространяться с пыльцой растений по воздуху

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Люди, страдающие поллинозом, с тревогой ждут каждый сезон цветения растений. Однако во время пандемии COVID-19 пыльца представляет угрозу не только для аллергиков, но и для каждого из нас: возможно, она способствует более интенсивному распространению коронавируса.Первая мощная вспышка коронавируса в Северном полушарии произошла прошлой весной, когда во многих странах начался сезон цветения растений. Международная группа ученых под руководством Технического университета в Мюнхене (TUM) решила выяснить, существует ли связь между показателями заболеваемости и концентрацией пыльцы в воздухе.Исследователи собрали данные о цветении, погодных условиях и уровне заболеваемости во время весенней волны в 31 стране на пяти континентах. В своих расчетах специалисты также учли другие факторы, которые могли повлиять на распространение инфекции, включая плотность населения и ограничительные меры в каждой конкретной стране.Анализ показал, что сезонное пыление может значительно влиять на показатели заболеваемости, причем в некоторых случаях большую роль играют температура воздуха и уровень влажности. Так, в регионах с минимальными ограничительными мерами уровень заражения в Германии повышался в среднем на 4% каждый раз, когда концентрация пыльцевого зерна увеличивалась на 100 частиц на кубометр. В некоторых городах была зафиксирована ежедневная концентрация в 500 пыльцевых зерен на кубометр, что привело к увеличению показателей заболеваемости более чем на 20%. При этом в регионах, где вводились строгие ограничительные меры, при сопоставимом уровне распространения пыльцы число заболевших было вдвое ниже.Авторы исследования напомнили, что высокая концентрация пыльцы растений воздухе может ослабить иммунный ответ на респираторные инфекции. Если пыльцевые зерна вдыхаются вместе с частицами вируса, организм вырабатывает меньше интерферонов, необходимых для борьбы с патогенами. Это касается даже людей, которые не страдают от сезонной аллергии.Чтобы предотвратить попадание вирусных частиц вместе с пыльцой в дыхательные пути, ученые рекомендуют постоянно носить маску на улице в сезон цветения растений. В настоящий момент в большинстве стран, включая Россию, ношение маски рекомендуется только в местах скопления людей и закрытых помещениях. Авторы исследования также советуют отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе с помощью специальных программ и приложений. В России прогнозы по цветению разных видов растений публикуют в приложении Пыльца Club. Пока что информация доступна только для жителей Москвы, но в перспективе разработчики планируют расширить географию прогнозов.