5 способов пережить трудные времена
Вот несколько советов, которые помогут пережить эти трудные времена.
1. Приучайте себя радоваться
Cпособность радоваться не что иное, как привычка. «Если не умеете извлекать позитивное из происходящего и запоминаете только плохое, в мозге не активируются нейронные пути, которые отвечают за хорошие новости», ? говорит психотерапевт Филиппа Пери, автор книги «Как сохранить разум» («How To Stay Sane»). ? Если мозг не привык получать хорошие новости, у него нет нейронных путей, чтобы производить их самому».
Получается, мы сами программируем свое самочувствие. Оптимизм ? дело практики. Нужно сознательно искать, замечать и запоминать то, что радует, тогда хороший настрой будет с вами чаще, чем плохой. Один из способов ? задавать позитивные вопросы, которые открывают, а не закрывают дверь возможностей. Практически в любой ситуации вы можете спросить себя: что хорошего в этом опыте? Это быстрый способ изменить с помощью чувства благодарности настроение и мысли.
2. Плохое так же ценно, как хорошее
«Возможно, вы боитесь, что вера в лучшее сделает вас уязвимым и притянет несчастье, ? продолжает психотерапевт Филиппа Перри. ? Ключ в том, чтобы приучать себя принимать чувства, которые могут ранить, а не избегать их».
Американский писатель, нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон очень точно сказала об этом: «Я хочу чувствовать то, что я чувствую. То, что принадлежит мне. Даже если это не чувство счастья. Потому что ты ? это все, что у тебя есть». Стыдиться или зачеркивать переживания, убегать от них, потому что они причиняют боль, значит застревать в каком-то непрожитом опыте, лишая себя возможности получить важный урок, чтобы он не повторился в будущем.
3. Сдаться лучше, чем биться о стену
В старой книге 1934 года издания «Как научиться управлять жизнью» («You Can Master Life») священник Джеймс Гордон Гилки дает потрясающий совет. Когда переживаешь тяжелый жизненный опыт, первое побуждение ? попытаться объяснить, найти причину, почему произошло то, что произошло. Обычно это только провоцирует смятение, отчаяние и жалость к себе.
Большинство тяжелых жизненных ситуаций невозможно объяснить ? их можно только перенести, пересилить и постепенно забыть. Как только мы оставляем попытки найти разумное объяснение, напряжение внутри уступает место тишине, и она помогает найти выход.
«Почему для многих людей это так тяжело? ? спрашивает священник. ? Потому что с детства нам говорили: победить ? значит бороться и уничтожить. В молодости так и происходит. Многие трудности, с которыми мы сталкиваемся в юности, как правило, не вечны, и сочетание героической храбрости, твердой воли и настойчивости помогает их преодолеть.
Но с возрастом ситуация меняется. Мы обнаруживаем в нашем маленьком мире тюремные стены, которые не может разрушить никакой град ударов. В этих стенах мы должны провести свой день ? счастливо или с ненавистью в душе. В новых обстоятельствах мы должны сознательно поменять технику юности. Нужно добиться победы, не атакуя стены, а принимая их».
4. Переносите внимание с себя на других
В христианстве один из способов почувствовать себя лучше, когда вам плохо, ? помолиться о других. Необязательно быть религиозным человеком, чтобы пожелать что-то хорошее проходящему мимо незнакомцу и самому почувствовать облегчение.
Автор статьи «Хитрость жизни» («The Trick of Life») в New York Times пишет, что это помогло ему справиться с паническими атаками.
«Я сел на скамейку в парке и стал молиться… я молился о няне, которая толкала перед собой коляску с малышом, о молодой женщине, которая совершала утреннюю пробежку рядом с ними, о маленьком мальчике, который крутил педали велосипеда неподалеку. Я молился, чтобы у каждого из них всегда было то, что я желал и для себя: здоровье, мир в душе, финансовая стабильность. Сосредоточившись на других, я понял, что мои проблемы ничем не отличаются от проблем остальных людей, и они перестали давить на меня».
5. Любить, а не бояться
«В конечном итоге все эмоции сводятся к двум основным: любви и страху, ? говорит психолог Ольга Прохорова. ? Причем они не могут существовать в душе одновременно. В каждой ситуации мы делаем выбор: любить (верить, принимать, вкладывать, отдавать, заботиться) или бояться (не доверять, убегать, отнимать, нападать, манипулировать)».
Если вы выбираете любить, то вытесняете страх из своей души, если наоборот ? все глубже погружаетесь в пучину ужаса, где нет места любви. Каждый раз, когда накатывает страх, можно говорить себе: «Я выбираю любить, а не бояться». Эту короткую мантру можно использовать как аутотренинг.
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