5 способов пережить трудные времена

Бывает так плохо, что руки опускаются. Страх, ненависть, отчаяние накатывают волна за волной или стресс длится и длится, кажется, ему не будет конца. Вы чувствуете, что еще немного ? и правда сойдете с ума. Как взять себя в руки, успокоиться, найти силы продолжать жить?Вот несколько советов, которые помогут пережить эти трудные времена.1. Приучайте себя радоватьсяCпособность радоваться не что иное, как привычка. «Если не умеете извлекать позитивное из происходящего и запоминаете только плохое, в мозге не активируются нейронные пути, которые отвечают за хорошие новости», ? говорит психотерапевт Филиппа Пери, автор книги «Как сохранить разум» («How To Stay Sane»). ? Если мозг не привык получать хорошие новости, у него нет нейронных путей, чтобы производить их самому».Получается, мы сами программируем свое самочувствие. Оптимизм ? дело практики. Нужно сознательно искать, замечать и запоминать то, что радует, тогда хороший настрой будет с вами чаще, чем плохой. Один из способов ? задавать позитивные вопросы, которые открывают, а не закрывают дверь возможностей. Практически в любой ситуации вы можете спросить себя: что хорошего в этом опыте? Это быстрый способ изменить с помощью чувства благодарности настроение и мысли.2. Плохое так же ценно, как хорошее«Возможно, вы боитесь, что вера в лучшее сделает вас уязвимым и притянет несчастье, ? продолжает психотерапевт Филиппа Перри. ? Ключ в том, чтобы приучать себя принимать чувства, которые могут ранить, а не избегать их».Американский писатель, нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон очень точно сказала об этом: «Я хочу чувствовать то, что я чувствую. То, что принадлежит мне. Даже если это не чувство счастья. Потому что ты ? это все, что у тебя есть». Стыдиться или зачеркивать переживания, убегать от них, потому что они причиняют боль, значит застревать в каком-то непрожитом опыте, лишая себя возможности получить важный урок, чтобы он не повторился в будущем.3. Сдаться лучше, чем биться о стенуВ старой книге 1934 года издания «Как научиться управлять жизнью» («You Can Master Life») священник Джеймс Гордон Гилки дает потрясающий совет. Когда переживаешь тяжелый жизненный опыт, первое побуждение ? попытаться объяснить, найти причину, почему произошло то, что произошло. Обычно это только провоцирует смятение, отчаяние и жалость к себе.Большинство тяжелых жизненных ситуаций невозможно объяснить ? их можно только перенести, пересилить и постепенно забыть. Как только мы оставляем попытки найти разумное объяснение, напряжение внутри уступает место тишине, и она помогает найти выход.«Почему для многих людей это так тяжело? ? спрашивает священник. ? Потому что с детства нам говорили: победить ? значит бороться и уничтожить. В молодости так и происходит. Многие трудности, с которыми мы сталкиваемся в юности, как правило, не вечны, и сочетание героической храбрости, твердой воли и настойчивости помогает их преодолеть.Но с возрастом ситуация меняется. Мы обнаруживаем в нашем маленьком мире тюремные стены, которые не может разрушить никакой град ударов. В этих стенах мы должны провести свой день ? счастливо или с ненавистью в душе. В новых обстоятельствах мы должны сознательно поменять технику юности. Нужно добиться победы, не атакуя стены, а принимая их».4. Переносите внимание с себя на другихВ христианстве один из способов почувствовать себя лучше, когда вам плохо, ? помолиться о других. Необязательно быть религиозным человеком, чтобы пожелать что-то хорошее проходящему мимо незнакомцу и самому почувствовать облегчение.Автор статьи «Хитрость жизни» («The Trick of Life») в New York Times пишет, что это помогло ему справиться с паническими атаками.«Я сел на скамейку в парке и стал молиться… я молился о няне, которая толкала перед собой коляску с малышом, о молодой женщине, которая совершала утреннюю пробежку рядом с ними, о маленьком мальчике, который крутил педали велосипеда неподалеку. Я молился, чтобы у каждого из них всегда было то, что я желал и для себя: здоровье, мир в душе, финансовая стабильность. Сосредоточившись на других, я понял, что мои проблемы ничем не отличаются от проблем остальных людей, и они перестали давить на меня».5. Любить, а не бояться«В конечном итоге все эмоции сводятся к двум основным: любви и страху, ? говорит психолог Ольга Прохорова. ? Причем они не могут существовать в душе одновременно. В каждой ситуации мы делаем выбор: любить (верить, принимать, вкладывать, отдавать, заботиться) или бояться (не доверять, убегать, отнимать, нападать, манипулировать)».Если вы выбираете любить, то вытесняете страх из своей души, если наоборот ? все глубже погружаетесь в пучину ужаса, где нет места любви. Каждый раз, когда накатывает страх, можно говорить себе: «Я выбираю любить, а не бояться». Эту короткую мантру можно использовать как аутотренинг.