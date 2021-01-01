Медик рассказал, как обезопасить свое здоровье любителям наушников

Врач-отоларинголог высшей категории, к.м.н., Владимир Зайцев подчеркивает: необходимо использовать наушники с осторожностью. С приходом беспроводных наушников у людей появилась привычка не снимать наушники, даже когда они не слушают музыку. Однако использование внутриканальных и прочих наушников в течение длительного периода времени может привести к развитию заболеваний.Комментирует Зайцев: "От того, что ухо будет заткнуто очень долго, может развиться грибковый отит (отомикоз). Особенно у людей, которые пользуются слуховыми аппаратами или по долгу службы используют наушники по много часов, как, например, работники колл-центров. Второй момент - в слуховом проходе есть сера, и, затыкая ухо наушником, мы просто проталкиваем серу вглубь и спрессовываем, она начинает прилипать к барабанной перепонке, и формируется плотная серная пробка. Ухо вначале будет заложено, а потом разовьется так называемый контактный отит.Кроме того, длительное прослушивание громкой музыки ведет к проблемам со слухом. Чтобы минимизировать негативные последствия, нужно правильно выбирать наушники. Накладные наушники, студийные, которые полностью закрывают раковину - это хорошо, они полностью закрывают раковину, мы изолируем себя от окружающих звуков и слышим все вполне комфортно. Наушники, которые засовываются в ухо, из-за неплотного контакта приходится вставлять глубже. При этом сам наушник стоит у барабанной перепонки и сильно воздействует на внутреннее ухо. От этого страдают волосковые слуховые клетки, так называемый кортиев орган, и начинают безвозвратно отмирать".Также врач настоятельно не рекомендует сильно повышать громкость, если приходится использовать наушники в шумном месте. В целом следует стремиться к сокращению времени использования наушников. "Лучше не пользоваться наушниками в общественном транспорте - там слишком шумно. Пользоваться на улице, например, по пути на работу. Продолжительность - два раза в день по полчаса, и, конечно, не на максимальной громкости, а на половине, не выше 50%. Так мы не повредим ушам", - подчеркивает врач.