Электричество может ускорить заживление ран

Согласно новому исследованию, электрическая стимуляция может помочь кровеносным сосудам переносить лейкоциты и кислород к ранам, ускоряя заживление. Работа Университета штата Огайо, опубликованная в журнале Lab on a Chip, показала, что постоянная электрическая стимуляция увеличивает проницаемость кровеносных сосудов. Это предлагает новое понимание того, как они могут расти.Электростимуляция обеспечивала постоянное напряжение с сопутствующим электрическим током в присутствии потока жидкости. Результаты показывают, что стимуляция увеличивает проницаемость кровеносных сосудов – важную характеристику, которая может помочь ранозаживляющим веществам в крови более эффективно достигать травмированных мест.«Было предположение, что кровеносные сосуды могут расти лучше, если стимулировать их электричеством», - рассказывает Шаурья Пракаш, старший автор исследования и доцент кафедры механической и аэрокосмической техники в Университете штата Огайо. «И мы обнаружили, что реакция клеток в наших моделях кровеносных сосудов дает большие надежды на изменение проницаемости сосудов, что может иметь положительные результаты для нашей текущей работы по заживлению ран».