Электричество может ускорить заживление ран
Электростимуляция обеспечивала постоянное напряжение с сопутствующим электрическим током в присутствии потока жидкости. Результаты показывают, что стимуляция увеличивает проницаемость кровеносных сосудов – важную характеристику, которая может помочь ранозаживляющим веществам в крови более эффективно достигать травмированных мест.
«Было предположение, что кровеносные сосуды могут расти лучше, если стимулировать их электричеством», - рассказывает Шаурья Пракаш, старший автор исследования и доцент кафедры механической и аэрокосмической техники в Университете штата Огайо. «И мы обнаружили, что реакция клеток в наших моделях кровеносных сосудов дает большие надежды на изменение проницаемости сосудов, что может иметь положительные результаты для нашей текущей работы по заживлению ран».
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий