Восемь продуктов для тех, кто страдает от бессонницы

Проблема особенно актуальна для тех, кто перенес коронавирус.Бессонница – это довольно распространенная проблема современности, связанная с сильными психоэмоциональными перегрузками. Некоторые предпочитают обращаться к помощи снотворного, другие – по старинке считают овец. А ведь достаточно просто немного изменить рацион питания, и всё постепенно наладится.О том, что напитки, в состав которых входит кофеин, негативно влияют на быстроту засыпания знают абсолютно все. Поэтому вечером их лучше не употреблять. Но есть и продукты, информирует Joinfo.com, которые эффективно борются с бессонницей. .ЛососьЛюбые сорта жирных рыб, к которым относится и лосось, содержат большое количество жирных кислот Омега-3 и витамина D. Считается, что эта уникальная комбинация очень полезна и эффективна при лечении бессонницы.Дело в том, что оба эти питательных вещества способствуют выработке большего количества серотонина, гормона, который обеспечивает более быстрое и спокойное засыпание. Поэтому люди, страдающие от дефицита витамина D, имеют большую склонность к нарушениям сна.Следует учитывать тот факт, что дикий лосось — один из самых богатых источников витамина D, тогда как выращенная в искусственных водоемах рыба менее полезна.Травяной чайО том, что некоторые растения обладают снотворным эффектом, известно с незапамятных времен. В частности, цветки ромашки богаты содержанием высоких доз флавонов и апигенина. Первые уменьшают воспаление, что способствует более спокойному сну.Второй компонент, апигенин, является отличным антиоксидантом, обладающим способностью вызывать сонливость и уменьшать риск развития бессонницы.Помимо ромашки, страстоцвет (она же пассифлора) помогает справиться с бессонницей, беспокойством и болевыми ощущениями. Чай или отвар на их основе способствуют спокойствию нервной системы, а ведь у многих людей наблюдается интенсивная мозговая активность даже после того, как они ложатся спать.Белый рисУже давно известно, что из-за высокого гликемического индекса рис способствует качественному сну. Также считается, что белый злак активизирует выработку мелатонина и триптофана, регулирующих биологические часы человека.КивиБлагодаря высокому содержанию серотонина, киви является отличным продуктом, способствующим скорейшему засыпанию. Считается, что употребление экзотического фрукта за два часа до сна помогает бороться с бессонницей и помогает спокойно отдыхать на протяжении всей ночи.Вишня и вишневый сокВишня богата клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами. Высокое содержание питательных веществ в сочном фрукте может помочь при бессоннице. Регулярное их употребление способствует уменьшению воспаления и повышению уровня мелатонина.Данный гормон вырабатывается организмом человека естественным путем, но иногда этого может быть недостаточно для тех, кто страдает бессонницей. Поэтому дополнительное средство, например, вишня, должно им помочь. Однако, не забывайте, что мелатонин не обеспечивает мгновенное засыпание, а лишь способствует быстрому расслаблению.Базилик священный (туласи)Священный базилик не следует путать с обычным, который принято использовать в кулинарии. Туласи, известный также как индийский базилик, является проверенным антистрессовым средством, которое помогло многим людям улучшить качество сна.Действие священного базилика основано на способности снижать показатели кортизола в организме. Как известно, этот гормон отвечает за повышение уровня стресса и, следовательно, вызывает бессонницу. Поэтому вы можете добавлять это растение в пищу или, еще лучше, настаивать его в горячей воде и пить как чай.ОвсянкаВ состав овса входят триптофан и большое количество витамина B3, который способствует выработке серотонина. Это питательное вещество защищает сосуды от отложения холестериновых бляшек, а также является мощным антиоксидантом.Как известно, дефицит витамина B3 может вызывать беспокойство, усталость и снижение функции памяти. У многих людей, страдающих от депрессии, наблюдался недостаток данного вещества. Это означает, что овес не только повысит уровень серотонина и, следовательно, поможет крепче спать, но и защитит от психоэмоциональных перегрузок.Миндаль и грецкие орехиМиндаль богат мелатонином, а также магнием и кальцием, двумя минералами, которые помогают расслабить мышцы. Магний уменьшает воспаление, способное вызвать у человека чрезмерное беспокойство и спастические боли.Грецкие орехи обладают очень похожими свойствами, а также содержат триптофан, аминокислоту, помогающую уснуть. Данное вещество показано пациентам, страдающим легкой формой бессонницы. Грецкие орехи также богаты жирными кислотами, которые повышают уровень серотонина.