Развенчаны 5 известных мифов о сне

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В журнале Sleep Health специалисты опубликовали результаты исследования американцев о мифах, связанных со сном. Тот факт, что люди доверяют таким заблуждениям, беспокоит учёных, поскольку сон невероятно важен для здоровья и долголетия человека.Сон меньше пяти часов в сутки невероятно вреден для организма, поскольку хронический большой недосып приводит к проблемам сердечно-сосудистой системы, вызывает нарушение мозгового кровообращения, и в конечном итоге может приводить к психическим заболеваниям.Пятьдесят грамм перед сном, возможно, помогут вам быстрее заснуть. Но не факт, что вы проспите всю ночь, поскольку алкоголь нарушает важнейшую для здоровья фазу быстрого сна, приводит к мочегонному эффекту, а при постоянном употреблении вызывает проблемы с памятью.Засыпание под звуки телевизора тоже вредно для человека, поскольку не даёт полноценного отдыха. Звук телевизора нарушает здоровый сон, даже если человек не просыпается, а синее излучение экрана нарушает выработку «сонного» гормона мелатонина.Также специалисты напоминают, что если вы не смогли уснуть в течение пятнадцати минут, то лучше встать, выпить тёплого молока или травяного чая, почитать книгу вне кровати. Чтобы в дальнейшем кровать у вас не ассоциировалась с бессонницей.«Досыпать» после будильника тоже вредно для организма. Это усугубляет ощущение разбитости, лишает энергии. Если вам тяжело просыпаться, то лучше оставлять шторы на ночь открытыми, чтобы утренний свет быстрее помогал запустить мозгу дневные ритмы организма.