Изменение образа жизни полезно для людей с диабетом 2 типа, но не для всех
В исследовании, опубликованном в журнале Diabetes Care, ученые провели повторную оценку исследования Национального института здравоохранения по охране здоровья при диабете (Look AHEAD), которое обнаружило, что интенсивное вмешательство в образ жизни не помогло и не повредило людям с диабетом.
«Вопреки первоначальным выводам Look AHEAD, наша работа показала, что изменение образа жизни уменьшило потенциальный сердечно-сосудистый вред и оптимизировало пользу для 85% участников исследования», - рассказывает ведущий автор доктор Майкл П. Бэнкс. «Однако для тех, кто плохо контролировал уровень сахара в крови, изменение образа жизни увеличивало риск серьезных сердечно-сосудистых событий».
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