Изменение образа жизни полезно для людей с диабетом 2 типа, но не для всех

Для людей с избыточным весом или ожирением и диабетом 2 типа первой линией лечения обычно является внесение изменений в образ жизни, включая потерю веса и повышенную физическую активность. Согласно исследованию, проведенному учеными из Медицинской школы Уэйк Форест, хотя этот подход приносит пользу сердечно-сосудистой системе многих, он может быть вредным для людей с плохим контролем уровня сахара в крови.В исследовании, опубликованном в журнале Diabetes Care, ученые провели повторную оценку исследования Национального института здравоохранения по охране здоровья при диабете (Look AHEAD), которое обнаружило, что интенсивное вмешательство в образ жизни не помогло и не повредило людям с диабетом.«Вопреки первоначальным выводам Look AHEAD, наша работа показала, что изменение образа жизни уменьшило потенциальный сердечно-сосудистый вред и оптимизировало пользу для 85% участников исследования», - рассказывает ведущий автор доктор Майкл П. Бэнкс. «Однако для тех, кто плохо контролировал уровень сахара в крови, изменение образа жизни увеличивало риск серьезных сердечно-сосудистых событий».