Шесть тревожных признаков нехватки витамина В12 в организме

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Важно следить за полноценным рационом.Британские ученые предупредили, что ощущение сильной усталости может быть признаком пернициозной анемии — заболевания, обусловленного нарушением кроветворения из-за недостатка в организме витамина B12.Учащенное сердцебиение, головные боли, снижение аппетита, боли во рту, языке и одышка при небольшой нагрузке свидетельствуют о нехватке витамина В12 в организме человека.Дефицит витамина В12 может привести к повреждению нервной системы и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.В12 — водорастворимый витамин, который также называют кобаламин. Он отвечает за работу нервной системы, а также участвует в выработке новых красных кровяных телец (эритроцитов) и ДНК.Суточная доза витамина В12 для взрослого человека составляет 1,5 мг. Получить необходимое количество этого витамина можно с пищей. Больше всего витамина В12 содержится в продуктах животного происхождения – в печенке, говядине, свинине, баранине, яйцах и грудке индейки.