Немецкие врачи дали четыре совета по восстановлению печени при ожирении

Все негативные изменения в печени с ожирением на стадии стеатоза обратимы при выполнении определенных рекомендаций, подчеркивают врачи.Специалисты, представляющие Немецкий фонд печени, дали четыре совета по ее восстановлению в случае ожирения (жирового гепатоза). Об этом сообщает Heilpraxisnet.Врачи констатируют, что жировая болезнь печени проходит несколько стадий своего развития. Суть патологического процесса заключается в накоплении жиров (главным образом триглицеридов) клетками печени. По мере развития ожирения развивается рубцевание ее ткани, фиброз, цирроз.По словам экспертов фонда, терапевтические меры, предпринятые на начальной стадии ожирения печени, могут эффективно способствовать восстановлению органа, ее освобождению от жира. Главным образом при этом нужно менять образ жизни, привычки питания, уровень физической активности.Вот четыре совета немецких врачей, способствующих восстановлению печени.Важно употреблять достаточно витамина Е. Его источники – нерафинированные растительные масла, включая подсолнечное.Снизить потребление добавленного сахара. В рационе должны быть продукты, не содержащие добавленный сахар – ягоды, овощи и фрукты, грибы, зелень.Пить чистую жидкость. Речь идет о строго неподслащенных воде, чаях, кофе.Увеличить количество нежирного белка. Врачи советуют есть постные виды мяса, бобовые.