Врачи рассказали, почему правильное питание может вызвать набор веса
Специалисты говорят, что виной всему может стать состояние хронического стресса. В нашем организме действуют два типа нервной системы: парасимпатическая, которая отвечает за покой и расслабление, и симпатическая, которая включает так называемый режим «бей и беги». Все это заложено в нас эволюцией, благодаря этому человек стал тем, кто он есть.
Но в современном мире всё поменялось. И теперь мы находимся в стрессовом режиме «бей и беги» практически постоянно, только вот мы никуда не бежим, опасность нам при этом не грозит. Мы просто сидим на стуле и нервничаем. Но симпатическая нервная система этого не знает, она вводит нас в состоянии «боевой готовности», повышает уровень «гормона стресса» кортизола и замедляет все другие системы организма, включая метаболическую. То есть процесс усваивания пищи приостанавливается, калории просто уходят в жировые депо, на «чёрный день».
В случае кратковременного всплеска кортизола, мы получаем прилив энергии, мы готовы действовать. Однако нахождение в таком состоянии хронически приводит к набору веса. Поскольку, помимо прочего, мы ощущаем потребность восполнять запасы энергии с помощью жирной и сладкой пищи, то есть той, из который легче всего извлечь калории.
Чтобы избежать этого, необходимо научиться расслабляться: медитация, йога, даже простая прогулка могут помочь в этом, если совершать их регулярно. Здоровый сон в достаточном количестве также помогает снижать уровень гормона стресса и приводит организм в спокойное состояние. Кроме того, медики рекомендуют отказаться от просмотра экранов телевизоров, компьютеров и смартфонов перед сном, чтобы синее свечение от них не мешало естественным циркадным ритмам организма. Всё это вкупе позволит вам эффективнее управлять своим гормональным фоном, и быстрее достигать успешных результатов с помощью правильного питания.
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