Врачи рассказали, почему правильное питание может вызвать набор веса

Нередко люди, соблюдающие режим правильного питания, сталкиваются с тем, что несмотря ни на что они продолжают набирать вес. Ни уменьшение калоража, ни повышенное употребление воды, ни физические упражнения не помогают повернуть процесс вспять. Оказывается, этому есть объяснение.Специалисты говорят, что виной всему может стать состояние хронического стресса. В нашем организме действуют два типа нервной системы: парасимпатическая, которая отвечает за покой и расслабление, и симпатическая, которая включает так называемый режим «бей и беги». Все это заложено в нас эволюцией, благодаря этому человек стал тем, кто он есть.Но в современном мире всё поменялось. И теперь мы находимся в стрессовом режиме «бей и беги» практически постоянно, только вот мы никуда не бежим, опасность нам при этом не грозит. Мы просто сидим на стуле и нервничаем. Но симпатическая нервная система этого не знает, она вводит нас в состоянии «боевой готовности», повышает уровень «гормона стресса» кортизола и замедляет все другие системы организма, включая метаболическую. То есть процесс усваивания пищи приостанавливается, калории просто уходят в жировые депо, на «чёрный день».В случае кратковременного всплеска кортизола, мы получаем прилив энергии, мы готовы действовать. Однако нахождение в таком состоянии хронически приводит к набору веса. Поскольку, помимо прочего, мы ощущаем потребность восполнять запасы энергии с помощью жирной и сладкой пищи, то есть той, из который легче всего извлечь калории.Чтобы избежать этого, необходимо научиться расслабляться: медитация, йога, даже простая прогулка могут помочь в этом, если совершать их регулярно. Здоровый сон в достаточном количестве также помогает снижать уровень гормона стресса и приводит организм в спокойное состояние. Кроме того, медики рекомендуют отказаться от просмотра экранов телевизоров, компьютеров и смартфонов перед сном, чтобы синее свечение от них не мешало естественным циркадным ритмам организма. Всё это вкупе позволит вам эффективнее управлять своим гормональным фоном, и быстрее достигать успешных результатов с помощью правильного питания.