Изменения образа жизни помогут вылечить изжогу

Исследование показало, что бороться с изжогой можно не только за счёт лекарств из категории антацидов. Неплохой эффект дадут изменения образа жизни.Отношение миллионов людей к пище и физической активности поменялось во время пандемии из-за длительных периодов карантина. Также многие из нас столкнулись с сильным стрессом. Всё это привело к резкому всплеску случаев изжоги и кислотного рефлюкса, для борьбы с которыми обычно предлагают лекарства из категории антацидов и ингибиторов протонной помпы. Однако их приобретение - дорогостоящее удовольствие, а длительное использование связано с повышенным риском инфарктов, слабоумия и заболевания почек.Хорошая новость в том, что некоторые простые изменения образа жизни могут эффективно устранить симптомы хронической изжоги. К такому выводу пришли исследователи из США. Они доказали, что поддержание здоровых показателей массы тела является одним из важнейших факторов борьбы с изжогой. Если человек тратит не менее получаса в день на упражнения средней и высокой интенсивности, это также может помочь. Огромное значение имеет здоровое питание с большим количеством цельнозерновых при ограничении красного мяса и добавленных сахаров.Борьба с изжогой - прекрасная причина для отказа от курения. В сигаретах содержатся химические вещества, препятствующие адекватному пищеварению. Они вызывают изжогу. Осторожным нужно быть и выборе напитков. Если в день мы выпиваем не более двух чашек кофе, чая или газировки, то риск развития изжоги гораздо ниже. Ну а если ничего из этого не помогает, то вначале попробуйте бороться лёгкими антацидами.