Семь факторов, влияющих на набор лишнего веса
Проблема лишнего веса очень актуальна. И кажется, все знают, что лишние килограммы появляются исключительно из-за переедания и сидячего образа жизни. Однако вы и не догадывались, что причиной может быть и наше психологическое состояние
Психолог Наталья Борисова рассказала, что большинство ищут какие-то чудо-средства, чтобы похудеть. Тогда как в первую очередь нужно обратить внимание на самооценку, свое окружение и другие вещи. Узнайте, почему правильное питание и спорт могут быть неэффективными и какие «проблемы» в нашей голове могут быть причинами лишнего веса.
Постоянный стресс
В стрессовых ситуациях вам кажется, что пища поднимает настроение и беретесь за очередной вкусности.
Так вам кажется, что это заглушает боль переживаний,– говорит психолог
Одиночество
Если вам с самого детства не хватает внимания близких, это также может стать причиной переедания и лишнего веса. К сожалению, это работает как у детей, так и у взрослых.
Страх
Скрытый страх перед окружающим миром заставляет вас выстраивать своеобразный барьер: «Неосознанное желание защитить себя от внешнего мира, который кажется вам опасным и жестоким», – объясняет психолог.
Перфекционизм
Вам кажется, что ваше тело несовершенно, вы постоянно им недовольны и живете в кругу различных жестких диет и срывов, которые приводят к еще большему набору веса.
Многие женщины истощая свой организм неконтролируемыми диетами нарушают баланс организма, тем самым провоцируя набор лишнего веса,– говорит эксперт
Чем я больше, тем лучше
Постоянная неуверенность в своих силах, слишком низкая самооценка – это также один из факторов, который заставляет вас переедать и набирать лишние килограммы. Вам начинает казаться, что вы станете более заметной для окружающих.
Набирая вес, человеку кажется, что он умножает свою значимость, но это всего лишь иллюзия,
– говорит Наталья
Неумение радоваться
Вы просто не умеете радоваться простым обыденным вещам или же у вас нет дела, которое приносит вам удовольствие. Поэтому вы видите удовольствие в еде и пытаетесь утешать себя, поглощая как можно больше сладостей.
Насилие
Как бы печально это не звучало, но пережитое насилие в детстве или взрослом возрасте также может заставить вас прятаться от мира и набирать лишние килограммы.
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