Семь факторов, влияющих на набор лишнего веса

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Психологический настрой имеет большое значение.Проблема лишнего веса очень актуальна. И кажется, все знают, что лишние килограммы появляются исключительно из-за переедания и сидячего образа жизни. Однако вы и не догадывались, что причиной может быть и наше психологическое состояниеПсихолог Наталья Борисова рассказала, что большинство ищут какие-то чудо-средства, чтобы похудеть. Тогда как в первую очередь нужно обратить внимание на самооценку, свое окружение и другие вещи. Узнайте, почему правильное питание и спорт могут быть неэффективными и какие «проблемы» в нашей голове могут быть причинами лишнего веса.Постоянный стрессВ стрессовых ситуациях вам кажется, что пища поднимает настроение и беретесь за очередной вкусности.Так вам кажется, что это заглушает боль переживаний,– говорит психологОдиночествоЕсли вам с самого детства не хватает внимания близких, это также может стать причиной переедания и лишнего веса. К сожалению, это работает как у детей, так и у взрослых.СтрахСкрытый страх перед окружающим миром заставляет вас выстраивать своеобразный барьер: «Неосознанное желание защитить себя от внешнего мира, который кажется вам опасным и жестоким», – объясняет психолог.ПерфекционизмВам кажется, что ваше тело несовершенно, вы постоянно им недовольны и живете в кругу различных жестких диет и срывов, которые приводят к еще большему набору веса.Многие женщины истощая свой организм неконтролируемыми диетами нарушают баланс организма, тем самым провоцируя набор лишнего веса,– говорит экспертЧем я больше, тем лучшеПостоянная неуверенность в своих силах, слишком низкая самооценка – это также один из факторов, который заставляет вас переедать и набирать лишние килограммы. Вам начинает казаться, что вы станете более заметной для окружающих.Набирая вес, человеку кажется, что он умножает свою значимость, но это всего лишь иллюзия,– говорит НатальяНеумение радоватьсяВы просто не умеете радоваться простым обыденным вещам или же у вас нет дела, которое приносит вам удовольствие. Поэтому вы видите удовольствие в еде и пытаетесь утешать себя, поглощая как можно больше сладостей.НасилиеКак бы печально это не звучало, но пережитое насилие в детстве или взрослом возрасте также может заставить вас прятаться от мира и набирать лишние килограммы.