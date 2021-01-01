Колбасы и консервы: эксперт назвала смертельно опасные продукты

Специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел назвала девять продуктов, которые могут быть смертельно опасны для здоровья.Первое место в антирейтинге заняли жареные колбасы. Большое количество жиров и соли приводит к риску развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. На следующем месте оказались консервы. В них содержится бисфенол А, который способен спровоцировать рак, бесплодие и нарушение развития у детей.Также опасны для здоровья загрязненная ртутью рыба и отполированный белый рис, в котором может быть мышьяк.Кроме того, по словам эксперта, не стоит злоупотреблять пончиками, так как их выпекают в дешевом пальмовом масле, и попкорном для микроволновой печи. В нем много сахара, соли, ароматизаторов и вещества, которое вызывает болезни легких, — диацетила.Риск смерти вдвое повышает частое употребление картофеля фри, чипсов и замороженной пиццы, а риск диабета второго типа и ожирения — сладкая газировка.