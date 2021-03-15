Врачи определили внешние симптомы повышенного холестерина

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Известно, что холестерин важен для поддержания плазматической мембраны, для биосинтеза стероидных половых гормонов и кортикостероидов, служит основой для образования желчных кислот и витаминов группы D, а также участвует в регулировании проницаемости клеток и предохраняет эритроциты крови от действия гемолитических ядов. Однако его повышенный уровень может создать проблемы для сердечно-сосудистой системы.Национальный институт сердца, легких и крови США установил, как выявить высокий уровень холестерина без анализа крови. Оказывается, при значительно повышенном уровне холестерина под кожей могут образовываться липомы, а на радужке - светло-серые круги. Как правило, данные симптомы наблюдаются у лиц, наследственно предрасположенных к высокому уровню холестерина.Однако анализ крови в любом случае остается наиболее надежным методом диагностики. Медики рекомендуют лицам старше 50 лет сдавать анализы на холестерин раз в 1-2 года. Для снижения риска инфаркта, инсульта и других проблем, связанных с повышенным холестерином, врачи советуют отказаться от курения, есть здоровую пищу, богатую клетчаткой, больше двигаться.