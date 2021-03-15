Почему оставленный у кровати стакан воды может вызывать тошноту?

Если утром выпить воду из стакана, оставленного у кровати накануне, это неожиданным образом может испортить ваше самочувствие и даже вызвать тошноту.Вы один из тех людей, кто вечером ставит стакан воды у кровати, делает два-три глотка перед сном и выпивает остаток на следующее утро? Немецкие специалисты предупреждают, чем может грозить такая привычка.Журнал Freundin опубликовал пояснение экспертов-эпидемиологов о том, почему стакан воды, оставленный у кровати, может вызывать тошноту.«Проблема в том, что вода, которая находится в открытом стакане на протяжении долгих часов, становится плохой. За ночь в такой воде накапливаются частицы пыли и бактерии», - предупреждают медицинские эксперты.Также по их словам, на стакан и на поверхность воды ночью могут садиться разнообразные насекомые, способные оставлять в ней свои яйца или фекалии. По этой причине вода наутро перестает быть полезной для вашего здоровья.Пить из стакана, всю ночь простоявшего открытым у кровати, специалисты настоятельно не советуют.Вот их совет: использовать небольшую стеклянную бутылку, которую можно закрывать.