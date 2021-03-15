Специалисты выяснили, в каком возрасти риски для жизни у мужчин выше, чем у женщин
Для получения результатов исследования, учёные изучили разные факторы о жизни мужчин и женщин: они собрали сведения об уровне образования, источниках и размерах дохода, о пагубных привычках и пищевых предпочтениях, о здоровье и социальном статусе. Обо всех возможных факторах, которые оказывают влияние на продолжительность жизни современного человека. В исследовании приняло участие почти двести тысяч добровольцев.
Все данные были обработаны, и учёные пришли к выводу, что в возрасте старше пятидесяти лет мужчины более подвержены риску ранней кончины, чем женщины, независимо от страны, социального статуса и уровня дохода.
Полученные данные были ожидаемыми, они подтвердили влияние пола на здоровье и старение человека. Кроме того, авторы особо отметили, что самый большой вред для здоровья мужчин представляет курение табака.
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