Специалисты выяснили, в каком возрасти риски для жизни у мужчин выше, чем у женщин

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Глобальное всемирное исследование людей почти в тридцати странах мира показало, что представители мужского пола в возрасте пятидесяти лет и старше на 60% больше подвержены рискам для жизни, чем женщины. О том, как проходило исследование, и где пригодятся его данные.Для получения результатов исследования, учёные изучили разные факторы о жизни мужчин и женщин: они собрали сведения об уровне образования, источниках и размерах дохода, о пагубных привычках и пищевых предпочтениях, о здоровье и социальном статусе. Обо всех возможных факторах, которые оказывают влияние на продолжительность жизни современного человека. В исследовании приняло участие почти двести тысяч добровольцев.Все данные были обработаны, и учёные пришли к выводу, что в возрасте старше пятидесяти лет мужчины более подвержены риску ранней кончины, чем женщины, независимо от страны, социального статуса и уровня дохода.Полученные данные были ожидаемыми, они подтвердили влияние пола на здоровье и старение человека. Кроме того, авторы особо отметили, что самый большой вред для здоровья мужчин представляет курение табака.