Врач предупредила об опасности куркумы

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Употребление куркумы, считающейся специей долголетия, может таить в себе определенную опасность, особенно при имеющихся хронических нарушениях, – об этом предупредила врач-диетолог Викки Петерсен.Интерес к куркуме в последнее время значительно вырос, поскольку многие исследования подтверждают ее пользу для здоровья – прежде всего, как мощного противовоспалительного натурального компонента. Но зарубежный специалист констатирует, что популярная специя также может быть опасной для людей.«К сожалению, куркума может быть наполнена токсичными ингредиентами и даже тяжелыми металлами, такими как свинец», – рассказала Петерсен в интервью EatThisNotThat!.Эксперт предупреждает, что особенно опасны в этом плане низкокачественные недорогие добавки с куркумой. Врач отметила, что недобросовестные производители могут разбавлять их мукой. По словам специалиста, в такие БАДы«может быть добавлен диоксид кремния для предотвращения слеживания».Прием таких средств, а также употребление слишком высоких дозировок куркумы, констатирует Петерсен, могут стать причиной желудочно-кишечного нарушения, тошноты.Также врач предупредила о возможной опасности куркумы для людей, подверженных мочекаменной болезни с образованием камней в почках. Исследовательница пояснила: куркума содержит оксалаты – эти вещества ускоряют процессы образования почечных камней.