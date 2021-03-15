Врач предупредила об опасности куркумы
Интерес к куркуме в последнее время значительно вырос, поскольку многие исследования подтверждают ее пользу для здоровья – прежде всего, как мощного противовоспалительного натурального компонента. Но зарубежный специалист констатирует, что популярная специя также может быть опасной для людей.
«К сожалению, куркума может быть наполнена токсичными ингредиентами и даже тяжелыми металлами, такими как свинец», – рассказала Петерсен в интервью EatThisNotThat!.
Эксперт предупреждает, что особенно опасны в этом плане низкокачественные недорогие добавки с куркумой. Врач отметила, что недобросовестные производители могут разбавлять их мукой. По словам специалиста, в такие БАДы
«может быть добавлен диоксид кремния для предотвращения слеживания».
Прием таких средств, а также употребление слишком высоких дозировок куркумы, констатирует Петерсен, могут стать причиной желудочно-кишечного нарушения, тошноты.
Также врач предупредила о возможной опасности куркумы для людей, подверженных мочекаменной болезни с образованием камней в почках. Исследовательница пояснила: куркума содержит оксалаты – эти вещества ускоряют процессы образования почечных камней.
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