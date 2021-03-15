Названы полезные свойства какао

Неплохая альтернатива кофе.Этот вкусный напиток обладает множеством положительных эффектов. Так что пить какао, вдыхать его аромат не просто приятно, но и полезно при различных недугах. То есть вы получаете удовольствие и одновременно лечитесь. Как влияет на наш организм какао.Поддерживает нервную систему.Какао-бобы богаты витаминами группы B: тиамином, никотиновой кислотой, фолиевой кислотой. Они содержат фенилэтиламин — вещество, которое положительно действует на настроение, эмоции и возможность сосредоточиться. Поэтому смело можно сказать, что чашка какао в день поддержит нервную систему и поможет в профилактике депрессии не хуже, чем более калорийный шоколад.Расслабляет сосуды и снижает давление.Врачи рекомендуют употреблять какао тем, кто страдает гипертонией. Напиток способствует росту в организме уровня оксида азота, который расслабляет сосуды. Это, в свою очередь, снижает артериальное давление.Рекомендуется парам, планирующим беременность.Какао содержит цинк, полезный для мужского здоровья, нормализующий работу сперматозоидов. Кроме того, в нем есть медь и селен, важные для женской репродуктивной системы. Поэтому какао рекомендуется пить парам, которые планируют беременность.Снижает аппетит, контролирует набор веса.Как вспомогательный диетический напиток гастроэнтерологи рекомендуют какао тем, кто хочет похудеть: содержащийся в нем микроэлемент хром участвует в метаболизме углеводов и снижает аппетит. Но, чтобы контролировать вес, какао надо употреблять без сахара и для его приготовления использовать обезжиренное молоко.Сто граммов какао-бобов содержат 12 граммов белков, девять граммов углеводов и 53 грамма жиров, калорийность — в среднем 165 килокалорий. Изготовленные из них продукты более калорийны, например, питательность напитка, сваренного на обычном молоке жирностью два с половиной процента, равна примерно 300 килокалориям (для большой чашки объемом 300 миллилитров). Поэтому тем, кто следит за фигурой, напиток лучше варить на воде и без сахара.Тонизирует, не вымывая кальций из костей.Какао может стать заменой кофе для людей с заболеваниями костной системы — остеопенией (когда снижается плотность костей, но это еще не приводит к переломам) и остеопорозом. При этих диагнозах кофе исключен, поскольку провоцирует потерю кальция. Какао более полезен: он тонизирует и, кроме того, содержит кальций и фосфор.Кому от какао стоит отказаться.Какао противопоказано тем, у кого есть гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка, язва двенадцатиперстной кишки, поскольку является легким стимулятором для желудочного сока и, следовательно, способен усугубить все эти болезни. Кроме того, какао богат пуринами и не рекомендуется при подагре.Появившийся сравнительно недавно растворимый какао, как и растворимый кофе, пользы не принесет: он получается при обработке какао-порошка щелочью и имеет более высокую кислотность.