Один лимон в день для вашего здоровья: 3 потрясающих рецепта для утра

Вы, наверное, уже слышали, что очень полезно пить воду с лимоном утром натощак. Это, безусловно, отличный способ вывести токсины, оптимизировать функции организма и снабдить его необходимыми витаминами и минералами.С другой стороны, хотя лимоны очень полезны, обычная вода с лимоном каждый день через некоторое время может наскучить. Однако вы можете нарушить однообразие этой привычки, добавив новые ингредиенты. Поэтому в этой статье мы покажем вам три вкусных комбинации ингредиентов, которые помогут начинать свой день с лимона и не “заскучать”. Вы их полюбите!1. Смешайте лимон с алоэ вера и медом для очищения организма и похуденияБез сомнения, этот смузи идеально подходит для детоксикации и похудения.Вам понадобятся следующие ингредиенты:20 г алоэ верастакан воды (250 мл)сок одного лимона5 г медаЧтобы приготовить смузи, в первую очередь извлеките гель из внутренней части растения алоэ вера. Он полупрозрачный и студенистый. Осторожно достаньте ложкой и залейте стаканом кипятка.Затем добавьте сок лимона. Дайте немного остыть. Этот смузи лучше всего пить теплым. Если добавить столовую ложку меда, будет еще вкуснее.2. Пищевая сода и лимон, чтобы улучшить пищеварение и нормализовать холестеринСмешайте лимонный сок с пищевой содой, чтобы получить освежающий и лечебный напиток . Это щелочное средство стоит пить не реже двух раз в неделю. Оно улучшает пищеварение, очищает организм и регулирует уровень холестерина.Многие говорят об этой смеси как о противораковом средстве. Однако лучше относиться к этой идее скептически.Вам понадобится:250 мл воды5 г пищевой содысок одного лимонаСмешайте все ингредиенты. Пейте это средство натощак, свежеприготовленным, и после этого завтракайте, как обычно.3. Добавьте к лимону мяту, имбирь и огурец, чтобы живот стал плоскимВы знаете секрет лимона, имбиря, мяты и огурца ? Эта комбинация не только станет отличным помощником для избавления от лишнего жира на животе, но и имеет восхитительный вкус! Данные ингредиенты образуют отличный очищающий противовоспалительный напиток, который помогает улучшить пищеварение и сжигать жир в течение дня.Принимайте это средство до 10 дней в месяц: всегда утром и натощак. Чтобы добиться результатов, вы должны быть последовательными, заниматься спортом, а также придерживаться здорового питания.Вам понадобятся следующие ингредиенты:огурец (очищенный и нарезанный)сок одного лимонастакан воды (250 мл)10 г мяты перечной1 столовая ложка тертого имбиряНачните с заваривания чая с мятой. Затем добавьте лимонный сок и имбирь. После этого измельчите огурец в блендере и добавьте смесь с лимонным соком. Легко, правда? Добавьте несколько кубиков льда, чтобы получился вкусный освежающий напиток. Попробуйте!