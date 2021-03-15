Один лимон в день для вашего здоровья: 3 потрясающих рецепта для утра
С другой стороны, хотя лимоны очень полезны, обычная вода с лимоном каждый день через некоторое время может наскучить. Однако вы можете нарушить однообразие этой привычки, добавив новые ингредиенты. Поэтому в этой статье мы покажем вам три вкусных комбинации ингредиентов, которые помогут начинать свой день с лимона и не “заскучать”. Вы их полюбите!
1. Смешайте лимон с алоэ вера и медом для очищения организма и похудения
Без сомнения, этот смузи идеально подходит для детоксикации и похудения.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
20 г алоэ вера
стакан воды (250 мл)
сок одного лимона
5 г меда
Чтобы приготовить смузи, в первую очередь извлеките гель из внутренней части растения алоэ вера. Он полупрозрачный и студенистый. Осторожно достаньте ложкой и залейте стаканом кипятка.
Затем добавьте сок лимона. Дайте немного остыть. Этот смузи лучше всего пить теплым. Если добавить столовую ложку меда, будет еще вкуснее.
2. Пищевая сода и лимон, чтобы улучшить пищеварение и нормализовать холестерин
Смешайте лимонный сок с пищевой содой, чтобы получить освежающий и лечебный напиток . Это щелочное средство стоит пить не реже двух раз в неделю. Оно улучшает пищеварение, очищает организм и регулирует уровень холестерина.
Многие говорят об этой смеси как о противораковом средстве. Однако лучше относиться к этой идее скептически.
Вам понадобится:
250 мл воды
5 г пищевой соды
сок одного лимона
Смешайте все ингредиенты. Пейте это средство натощак, свежеприготовленным, и после этого завтракайте, как обычно.
3. Добавьте к лимону мяту, имбирь и огурец, чтобы живот стал плоским
Вы знаете секрет лимона, имбиря, мяты и огурца ? Эта комбинация не только станет отличным помощником для избавления от лишнего жира на животе, но и имеет восхитительный вкус! Данные ингредиенты образуют отличный очищающий противовоспалительный напиток, который помогает улучшить пищеварение и сжигать жир в течение дня.
Принимайте это средство до 10 дней в месяц: всегда утром и натощак. Чтобы добиться результатов, вы должны быть последовательными, заниматься спортом, а также придерживаться здорового питания.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
огурец (очищенный и нарезанный)
сок одного лимона
стакан воды (250 мл)
10 г мяты перечной
1 столовая ложка тертого имбиря
Начните с заваривания чая с мятой. Затем добавьте лимонный сок и имбирь. После этого измельчите огурец в блендере и добавьте смесь с лимонным соком. Легко, правда? Добавьте несколько кубиков льда, чтобы получился вкусный освежающий напиток. Попробуйте!
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