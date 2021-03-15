Три распространенные привычки способны разрушать здоровье

Одна из распространенных привычек, обладающих разрушительным эффектом в отношении здоровья, – питье чая после еды.Три распространенные привычки, способные исподволь разрушать здоровье человека, были названы польскими специалистами, об этом информирует Wirtualna Polska.Сон после еды. Манера укладываться спать после сытного обеда была включена экспертами в перечень разрушительных для здоровья привычек. Медики поясняют, что это плохо сказывается на работе ЖКТ, способствует развитию запоров. Они заявили, что«лежачая позиция и сам сон нарушают пищеварительный процесс и осложняют перемещение еды по пищеварительной системе».Чаепитие после приема пищи. Ученые из Польши констатируют, что употребление чая вскоре после еды мешает организму нормально усваивать некоторые витамины и минералы из пищи – в частности, снижает усвоение важнейшего для здоровья и иммунной системы железа. Вдобавок под действием чая ухудшается переваривание белков, жиров – этому способствует его низкий уровень pH.Интенсивная физическая деятельность после еды. Данная привычка может нарушать функционирование организма, что чревато развитием несварения, болей в желудке, сбоем нормальной деятельности пищеварительной системы.