Назван лучший овощ для профилактики рака

Брокколи — залог снижения риска онкологии.Одним из лучших продуктов для профилактики рака является брокколи.«Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии, — там будет брокколи», — отметил врач Александр Мясников.Говоря о других продуктах, полезных для профилактики рака, Мясников указал на источники ликопина — томаты черри, арбузы, красные грейпфруты и апельсины, шиповник, красный перец, красную капусту, спаржу.По словам врача, потребление ликопина ассоциируется со снижением риска некоторых видов рака, в частности — рака предстательной железы.Также специалист рекомендует употреблять куркуму, ведь в ряду специй она обладает наиболее выраженным противораковым действием.