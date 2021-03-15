Назван лучший овощ для профилактики рака
Одним из лучших продуктов для профилактики рака является брокколи.
«Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии, — там будет брокколи», — отметил врач Александр Мясников.
Говоря о других продуктах, полезных для профилактики рака, Мясников указал на источники ликопина — томаты черри, арбузы, красные грейпфруты и апельсины, шиповник, красный перец, красную капусту, спаржу.
По словам врача, потребление ликопина ассоциируется со снижением риска некоторых видов рака, в частности — рака предстательной железы.
Также специалист рекомендует употреблять куркуму, ведь в ряду специй она обладает наиболее выраженным противораковым действием.
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