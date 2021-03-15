Названы запахи, помогающие держать аппетит под контролем

Ароматерапия действительно работает.Некоторые масла способны расщеплять жиры, другие – помогают при нарушениях пищеварения и регулируют аппетит. А такие запахи, как кипарис, эвкалипт и шалфей даже способны ускорить выведение шлаков.Ароматерапия – прекрасное средство для лечения многих болезней. Однако, не все знают, что запахи могут влиять на наше поведение, настроения, желания и даже чувство голода. Главное – правильно подобрать аромат.Роза, лаванда, жасминУченые выяснили, что самый сильный эффект в утолении голода демонстрирует запах розы. Считается, что, вдыхая, запах розы, можно сбросить до 3 килограмов в месяц. Эфирные масла, содержащие в своем составе розу по-особому действуют на подсознание человека: успокаивают нервную систему, дарят ощущение комфорта и подавляют чувство голода. Подобным эффектом обладают лаванда и жасмин, которые к тому же улучшают метаболизм.ВанильВанильные запахи могут обмануть организм тех, кто не представляет своей жизни без сладостей. Молекулы ванили, которые поступают в мозг, создают ложное чувство удовлетворения, аналогичное тому, что испытывает организм после приемов пищи.ЦитрусовыеГрейпфрут – лучший цитрусовый помощник в похудении. И для эффекта совсем не обязательно есть сам фрукт.Даже если вдыхать масло грейпфрута в течение 5 минут перед каждым приемом пищи, у вас ускорится обмен веществ. Для этой простой процедуры можно использовать масло любого цитруса – лайма, мандарина, апельсина.Фруктовые ароматыФруктовые ароматы облегчают процесс похудения. Также фруктовые запахи настраивают организм на здоровое питание и заставляют выбирать полезные продукты.Корица и мускатЗапах корицы также обманывает мозг и заставляет организм чувствовать насыщение. Корица в дуэте с мускатом отбивает желание съесть сладкую пищу и улучшает обмен веществ. К тому же такая композиция станет прекрасным антидепрессантом и повысит настроение даже без еды.Мятный ароматМята – спутница стройности. Даже запах мяты способствует потере веса. Чтобы мята постоянно была с вами, смешайте аромамасло с кремом и нанесите на запястье.