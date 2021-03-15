Эксперт рассказал, как под видом сезонного недомогания скрываются простуда и переутомление

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко, передает Радио "Спутник", считает, что плохое самочувствие в межсезонье, характеризующееся резкими перепадами температур, нередко можно объяснить простудой. При этом лечением стоит заниматься, только если к выделениям из носа, возникающим на холоде, присоединяются и другие симптомы."Если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не говорит о том, что у них насморк, это нормальная реакция носовых путей: на фоне холода вырабатывается большое количество слизи, чтобы нос согревать естественным образом, это не является патологией. Если к этому присоединяется повышение температуры и другие симптомы - кашель или боль в горле, можно говорить о том, что человек заболел, ему нужно вернуться домой, самоизолироваться. Вероятнее всего, у него обычная простуда, которая проходит за семь дней.Если наблюдается снижение температуры, гипотермия, это может говорить о переутомлении человека, связанном, например, с обстановкой вокруг COVID-19. Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится, краски станут ярче, настроение улучшится, и постепенно люди смогут вернуться к нормальному образу жизни. Однако не стоит рассчитывать на чудесное восстановление сил с помощью приема витаминов.С витаминами история запутанная, потому что в целом недостаток витаминов - это конкретное заболевание, диагноз. Недостаток витамина А - развивается куриная слепота, витамина С - это цинга. Если у человека появляются симптомы авитаминоза, конечно, ему нужно получать витамины извне. Но если у вас некая слабость, и вы думаете, что помогут поливитамины, - это неправильно, это никак не улучшит ваше состояние", - комментирует Кузьменко