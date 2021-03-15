Диетолог рассказала о связи гормонов и лишнего веса

Как не попасть в замкнутый круг.А вы знали, что лишний вес в 98% связан с неправильным питанием, а в 2% с гормональным нарушением? Как гормоны влияют на похудение рассказала диетолог Светлана Никитчук.На странице в Instagram она поговорила о гормонах, отвечающих за стройность.Многие эндокринные нарушения начинаются с набором веса, а вес потом еще больше набирается из-за гормональных нарушений. Круг замкнулся. Многие сразу начинают лечение гормонами, и если на то есть показания, это правильно. Но далеко не все начинают диетотерапию. А ведь это основа здоровой эндокринной системы! Давайте по-порядку разбирать гормоны и станем грамотными в этих вопросах. Два самых популярных гормона воюющих за свою территорию по лишнему весу, это: грелин и лептин.Грелин, если его много, стимулирует чувство голода. Он подает сигналы в мозг и ноги ведут к холодильнику не только днем, но и ночью.Лептин отвечает за чувство насыщения. Что интересно, недостаток, как и переизбыток, лептина приведет к потере насыщения. Ешь и остановиться не можешь. Влияние на первый гормон оказывают:СонКоличество и качество едыНа второй:Регулярное питаниеПостоянное движениеПостепенное похудениеТакже, важное условие успешной терапии, после нормализации веса, необходимо восстановить и самооценку, чтобы научиться справляться с реалиями мира, не пережевывая их с едой.