Поститься в период вакцинации может быть небезопасно

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Российские медики предупреждают, что соблюдение поста может быть небезопасным, поскольку лишает организм белка, тем самым снижая эффект вакцинации от коронавируса.15 марта начался Великий пост, во время которого не должны употребляться в пищу мясо, рыба или яйца. Но поститься подобным образом в период вакцинации может быть небезопасно – мнение об этом было озвучено российскими специалистами. По их словам, отказ от белковой пищи может негативно сказаться на уровне антител, поскольку иммунный ответ организма на прививку будет слишком слабым.«При недостатке белков в рационе адекватной реакции иммунной системы на прививку не будет. Легкоусвояемые белки содержат мясо, рыба и яйца», - подчеркнула инфекционист Елена Волчкова (Сеченовский университет Минздрава России).Особенно небезопасно недополучать белок с пищей пожилым людям. Ученые констатируют, что чем ниже в их организме уровень животного белка, тем слабее окажется эффект прививки. Врачи рекомендуют пенсионерам не отказываться от пищевых источников животного белка в период вакцинации, тем более, что способность организма усваивать белок с возрастом снижается.Также не следует поститься людям с заболеваниями ЖКТ, рассказали научные работники в интервью.