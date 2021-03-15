Ткани шелкопряда помогут в лечении мышечной атрофии

Ученые из Университета штата Юта использовали волокна тутового шелкопряда для выращивания клеток скелетных мышц. Данная методика может произвести настоящую революцию в деле борьбы с заболеваниями, вызывающими атрофию мышц.Американские ученые стремились разработать новый метод культивирования мышечных клеток, и для этих целей они использовали тутового шелкопряда. С помощью его волокон выращивались клетки скелетных мышц. Положительные результаты исследования могут привести к более эффективному лечению мышечной атрофии, которая наблюдается при многих неврологических заболеваниях и при возрастных процессах. Результаты этого исследования опубликованы в журнале ACS Biomaterials Science and Engineering.Как правило, когда любая группа учёных пытается разобраться с каким-то недугом и проверить новые методы лечения, в лаборатории выращиваются клеточные модели болезни на плоской поверхности вроде чашки Петри. Но рост клеток на двумерной поверхности имеет свои ограничения хотя бы из-за того, что мышечная ткань трехмерна. А исследователи из Университета Юты создали трехмерную поверхность клеточной культуры, выращивая клетки на волокнах шёлкового шелкопряда, которые обернули вокруг акрилового каркаса.Команда использовала как натуральный, так и трансгенный шелк тутового шелкопряда, причём последний производился специальным генномодифицированным шелкопрядом с нитями паука. Шелк тутового шелкопряда и ранее применялся в качестве трехмерных моделей клеточных культур, но это первый случай, когда учёные использовали трансгенный шёлк для моделирования скелетных мышц. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)