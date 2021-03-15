Шесть простых способов есть меньше соли

Люди употребляют в два раза больше соли, чем рекомендуют врачи.Чрезмерное количество потребляемой соли, которая является основным источником натрия, грозит проблемами со здоровьем, таким как повышение давления, лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.В связи с этим в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины рассказали, как можно сократить количество этого продукта в рационе. В частности, медики рекомендуют:избегать готовых продуктов с высоким содержанием соли, внимательно читая информацию на этикетках и выбирая продукты со сниженным ее содержанием;ограничить потребление хлеба, технологически обработанных мясных и рыбных продуктов, соленых сыра, овощей и готовых соусов;вместо соли добавлять в блюда свежие травы и специи;приправлять пищу соком лимона, грейпфрута или апельсина, а вместо майонеза и соусов добавлять растительное масло;добавлять соль в конце приготовления, в идеале – в готовое блюдо на тарелке;употреблять йодированную соль, учитывая умеренный дефицит йода у украинцев.Чтобы вкусовые рецепторы привыкли к меньшему количеству соли, потребуется некоторое время. «Но как только вы привыкнете, вы будете получать больше удовольствия от еды и обращать внимание на более широкий диапазон вкусов», – отметили в Минздраве.Так, по данным исследования STEPS, проведенном в 2019 году, в Украине люди в среднем потребляют 12,6 г соли в сутки. Это более чем в два раза превышает максимальный рекомендованный уровень – 5 граммов в сутки. Лишь 13% украинцев потребляют меньшее количество соли.