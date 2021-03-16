Сердечные приступы у женщин распознаются врачами хуже мужских

Новое исследование испанских ученых свидетельствует, что сердечные приступы у женщин распознаются врачами хуже чем у мужчин – не в последнюю очередь из-за ошибочного интерпретирования боли в груди.Медики из больничной клиники Барселоны представили свои данные на онлайн-конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC), сообщает Medicalxpress. Согласно этим данным, боль в груди ошибочно диагностируется врачами у женщин чаще в сравнении с мужчинами. Ведущий автор исследования доктор Джемма Мартинес-Надаль заявила, что«при первой оценке боли в груди вероятность сердечного приступа у женщин зачастую недооценивается».Испанские медики проанализировали гендерные различия в представлении, диагностике и ведении пациентов, поступивших с болью в груди в отделение неотложной помощи за период с 2008 по 2019 год. В общей сложности были изучены сведения 41 828 пациентов, из которых 42% были женщины. Средний возраст обследованных составлял 65 лет у женщин и 59 лет у мужчин.Исследователи оценили диагноз врачей после первой оценки каждого пациента. Они установили, что медики чаще воспринимали боль в груди как симптом острого коронарного синдрома у мужчин. У женщин же она чаще ассоциировалась с несердечными проблемами – например, с последствиями стресса, тревожностью, костномышечными нарушениями.«Это вызывает беспокойство, поскольку боль в груди является основным признаком снижения притока крови к сердцу из-за сужения артерии, приводящего к инфаркту миокарда», - сказала доктор Мартинес-Надаль.Ученый отметила, что женщины с ишемией в результате чаще госпитализируются и получают нужную в этом случае помощь с опозданием. Эксперт подчеркивает, что не только мужчинам, но и женщинам с болью в груди следует в срочном порядке обращаться за медицинской помощью.