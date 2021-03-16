Лучшее время дня для перекуса

Мало кто из нас может довольствоваться только тремя приёмами пищи в день, то есть завтраком, обедом и ужином. Перекусывают в промежутках почти все, но очень важно понять, когда это полезнее всего сделать для своего здоровья.Немецкие учёные полагают, что идеальное время для перекуса - первая половина дня. Об этом свидетельствует наука под названием хронобиология, которая изучает внутреннюю работу биологических часов человека. Утром наше тело может сжигать больше калорий, чем вечером. Уровень глюкозы вырастет вдвое, если употреблять калорийную пищу вечером, а не утром.Именно этим и объясняется, почему многие диетологи и врачи рекомендуют максимально калорийным делать именно утренний приём пищи, то есть завтрак. Лучше его не пропускать, а если у вас и есть желание отказаться от какого-то из кушаний, то правильней пожертвовать ужином, о чем и свидетельствует популярная пословица. Если вы пытаетесь похудеть, то важно знать не только, что есть или не есть, но и когда это делать.Существуют полезные для здоровья закуски. К ним относятся заранее приготовленные дома блюда вроде овощных салатиков, сэндвичей с курицей, тостов с какими-нибудь фруктами и тому подобных закусок. А вот купленные где-нибудь по дороге в магазине шоколадки, хот-доги или чипсы однозначно не пойдут на пользу ни вашему здоровью, ни талии.