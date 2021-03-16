Питье воды помогает при склонности к повышенному давлению

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

По словам авторитетного американского кардиолога Стивена Синатры, питье воды является одним из способов снижать повышенное кровяное давление.Повышенное давление крови на стенки кровеносных сосудов приводит к увеличению нагрузки на сердце, заставляя питающие его кровью артерии терять эластичность и сужаться. Доктор Синатра констатирует, что недостаток влаги в организме может сделать этот процесс более тяжелым и опасным в своих последствиях. При склонности к гипертонии кардиолог рекомендует пить достаточно воды. Врач заявил, что«один из лучших способов снизить кровяное давление естественным путем – это оставаться хорошо гидратированным».Кардиолог поясняет, что в условиях недостаточного потребления воды тело пытается обеспечить себя жидкостью, удерживая натрий, а также закрывая некоторые из своих капилляров. Все это ведет к повышению кровяного давления.Вода, в свою очередь, является важным аспектом транспортировки крови по телу, что способствует хорошему пищеварению, усвоению и доставке питательных веществ. Испытывая недостаток воды, кровеносные сосуды склонны сужаться, что усложняет работу сердца и ухудшается доставка кислорода к различным частям тела.«Хотя необходимы дополнительные исследования, есть данные, связывающие недостаточное потребление воды с повышением артериального давления из-за действия гормона вазопрессина», - отметил кардиолог.По словам медика, выработка вазопрессина в организме активизируется, когда в крови присутствует большое количество растворенных веществ (того же натрия), что происходит при обезвоживании. Повышающаяся концентрация вазопрессина вызывает сужение кровеносных сосудов, способное привести к повышению артериального давления.Журнал Vive Health, комментируя пользу питья воды при склонности к повышенному давлению, сообщает, что мгновенно снизить кровяное давление это вряд ли поможет. Однако употребление воды как профилактика обезвоживания действительно помогает избежать проблем с сосудами, способствующими развитию гипертонии. Ежедневно следует выпивать по несколько стаканов воды.